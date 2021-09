‘Gejuich in kleedkamer van Barcelona na vertrek Antoine Griezmann’

Vrijdag, 3 september 2021 om 15:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:39

In de kleedkamer van Barcelona is men niet rouwig om het vertrek van Antoine Griezmann, zo weet Sport vrijdag te onthullen. Volgens de Spaanse krant werd de terugkeer van de Franse aanvaller richting Atlético Madrid zelfs met gejuich ontvangen door de spelers van de Catalaanse club. Griezmann werd door de Barcelona-spelers nooit echt gezien als onderdeel van de groep, zo klinkt het vanuit Spanje.

Griezmann deed vaak voorkomen alsof hij het naar zijn zin had bij Barcelona, maar volgens Sport is de realiteit heel anders. De vertrokken aanvaller voelde zich vaak niet thuis in de kleedkamer, miste klaarblijkelijk waardering en liefde en voelde zich niet zo beschermd als in zijn eerste periode bij Atlético. Wat ook meespeelde was een uitspraak van Griezmann in een documentaire genaamd 'La Decision' uit 2018, waarin hij zei niet voor Barcelona te willen tekenen. Een jaar later echter werd de aanwinst van 120 miljoen euro alsnog gepresenteerd in het Camp Nou.

Waar Griezmann bij Atlético vaak de grote ster was, daar had de Fransman in Barcelona vaak moeite om zijn topniveau te halen. Hij klaagde er ook openlijk over dat hij op een verkeerde manier werd gebruikt, vaak ook als linksbuiten. In de optiek van Griezmann moest hij te vaak een pas op de plaats maken om Lionel Messi optimaal te laten renderen. Onder Ernesto Valverde had de aanvaller dat gevoel al en onder opvolgers Quique Setién en Ronald Koeman verdween de ergernis van Griezmann niet. Hij zat tot zijn ongenoegen vaak op de bank tijdens topduels van Barcelona.

Ondertussen vraagt Atlético-voorzitter Enrique Cerezo zich af hoe Griezmann zal worden ontvangen door de supporters. Zijn vertrek in 2019 verliep nogal turbulent. Griezmann kwam destijds niet opdagen voor een trip naar de Verenigde Staten om zo de transfer naar Barcelona te forceren. “Ik zou het begrijpen als de fans Griezmann uitfluiten, maar uiteindelijk schieten we daar niets mee op“, zo klinkt het in een interview met El Larguero. “Hij is hier op een vreemde manier vertrokken, maar heeft aan de andere kant laten zien dat hij heel graag wilde terugkeren bij Atlético.“