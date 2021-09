Perschef grijpt in bij discussie tussen Van Gaal en Driessen

Vrijdag, 3 september 2021 om 14:50 • Yanick Vos • Laatste update: 15:01

Louis van Gaal ging een discussie met Valentijn Driessen vrijdag tijdens de persconferentie op weg naar Nederland – Montenegro niet uit de weg. De verslaggever van De Telegraaf vroeg hoe het komt dat Ronald Koeman de enige trainer is die Memphis Depay aan het voetballen krijgt. Een discussie tussen de journalist en bondscoach ontstond, waarna perschef Bas Ticheler na enkele minuten ingreep en het woord aan een andere journalist gaf.

Depay wist het verschil voor Oranje woensdagavond tegen Noorwegen niet te maken. “Heb jij nou enig idee waarom Ronald Koeman eigenlijk de enige is die Depay aan het spelen krijgt, en dat de andere trainers heel veel moeite hebben om hem in zijn kracht te laten spelen, ook afgelopen woensdag weer?”, vroeg Driessen aan Van Gaal. “Als jij al na één wedstrijd conclusies wil trekken, dat is aan jou. Dat is niet aan mij”, reageerde de bondscoach.

“Maar jij vindt dat niet?”, vroeg Driessen vervolgens. “Ik heb het over een serie. Je bent niet de enige, er zijn ook andere bondscoaches en clubtrainers geweest die heel veel moeite hadden om hem aan het voetballen te krijgen. En onder Koeman lijkt hij iedere keer op te bloeien. Bij het Nederlands elftal, waarin hij een andere rol kreeg waardoor hij opbloeide, en bij Barcelona doet hij het nu ook weer redelijk.” Van Gaal: “Je moet je eens afvragen waarom hij die vrije rol heeft gehad. Dat moet je eens aan Koeman vragen.”

“Dát vraag ik aan jou”, antwoordde Driessen. “Weet jij de reden waarom hij opbloeit bij Koeman? Afgelopen woensdag zag je hetzelfde als tijdens het EK, dat het er gewoon niet uitkomt.” Volgens Van Gaal had het mindere optreden van Depay te maken met ‘de moeilijkheidsgraad’. De bondscoach wees naar de compacte speelwijze van Noorwegen. “Dan heeft hij heel weinig ruimte. Memphis heeft zich een aantal keer aangeboden in de bal, maar ook in de diepte. Hij kreeg de bal niet in zijn tijd. Dat is passen en trappen, dat is zien, dat is de bal van Stefan de Vrij die niet op het ritme van Memphis was gespeeld. Maar het heeft natuurlijk met de kwaliteiten van de tegenstander te maken en niet alleen met Memphis.”

Van Gaal vervolgde met een compliment aan de Barcelona-aanvaller. “Memphis is natuurlijk een geweldenaar, hij heeft een fantastische ontwikkeling doorgemaakt. Maar hij kan niet tegen drie verdedigers op, die in zo’n kleine ruimte staan. Dat kan niemand, Ronaldo niet en Messi ook niet. Niet dat ik hem daarmee vergelijk. Maar als jij al na één wedstrijd concludeert dat hij niet aan het voetballen komt, dan kan ik daar niks tegen inbrengen.”

“Nee, want dat was toch zo, hij kwam toch niet aan het voetballen in deze wedstrijd?”, reageerde Driessen. “Dat heb ik uitgelegd”, antwoordde Van Gaal. “Dat komt door de moeilijkheidsgraad. Ik kan het nog wel 26 keer zeggen. En als jij 26 keer zegt dat hij niet aan de bal kwam, ja, dat heb ik uitgelegd.” Driessen: “Maar ook als hij aan de bal komt, dan maakt hij dus de verkeerde keuzes in jouw ogen?” Volgens Van Gaal had dat te maken met de tegenstander. “Omdat hij tegen drie verdedigers staat, op vijf meter. Daar kan geen een voetballer.”

Voordat Driessen een antwoord kon geven, nam de perschef het woord. “Volgens mij is het duidelijk. Ik zou willen voorstellen om verder te gaan”, aldus Ticheler, die het woord gaf aan een andere journalist.