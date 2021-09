Schaterlachende Van Gaal: ‘Geweldig antwoord, een geweldig antwoord!’

Vrijdag, 3 september 2021 om 14:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:16

Een mooi moment vrijdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan het WK-kwalificatieduel van Oranje met Montenegro van zaterdagavond. In de optiek van Stefan de Vrij luistert Louis van Gaal altijd naar argumenten van spelers, ook al lijkt dat soms niet zo te zijn. De woorden van De Vrij vallen zeer goed bij Van Gaal, die zijn verdediger dan ook al lachend bedankt voor het compliment.

De Vrij krijgt van De Telegraaf-verslaggever Valentijn Driessen de vraag in hoeverre Van Gaal veranderd is ten opzichte van zeven jaar geleden, toen hij voor de tweede keer afzwaaide als bondscoach van Oranje. “Ik denk niet dat zijn visie veel veranderd is“, aldus de centrale verdediger, die tegen Montenegro aan de aftrap verschijnt. “Ik zie veel gelijkenissen. Hij is heel duidelijk en direct en we krijgen heel veel informatie mee om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de wedstrijden. En dat is niet anders dan zeven jaar geleden.“

Stefan de Vrij krijgt de vraag of Louis van Gaal al wat milder is geworden. Het antwoord klinkt de bondscoach als muziek in de oren!?? pic.twitter.com/eN8g09aXXY — ESPN NL (@ESPNnl) September 3, 2021

Op de vraag of Van Gaal milder is geworden door de jaren heen geeft De Vrij een antwoord dat de bondscoach wel kan bekoren. “Dat was voorheen ook al zo, omdat het hoort bij het totale mens-principe.“ Wat volgt is een schaterlach van de geamuseerde Van Gaal. “Geweldig antwoord, een geweldig antwoord“, zegt de trainer terwijl hij De Vrij een hand uitsteekt. “Hij heeft een eigen visie“, vervolgt de mandekker zijn analyse over de Oranje-bondscoach. “Als je met goede argumenten komt, dan is hij wel flexibel en luistert hij ook naar je. Dat was voorheen ook al zo.“ Van Gaal ziet het allemaal goedkeurend aan en applaudisseert demonstratief voor De Vrij.

Het zorgt allemaal voor een ontspannen sfeer op de persconferentie, wat Willem Vissers van de Volkskrant ertoe beweegt om Van Gaal te vragen naar de stroef verlopende kabinetsformatie. “Ja, daar wordt over gespeculeerd. Kijk nou eens naar het programma Op1 van drie, vier maanden geleden waarin ik zei dat ze met een minderheidskabinet moeten beginnen. Dat kan je terugvinden, dat ik dat gezegd heb. En het is nu wel bevestigd“, aldus Van Gaal.