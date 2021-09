Van Gaal corrigeert Kamperman: ‘Had hij maar rechtsbuiten gestaan’

Vrijdag, 3 september 2021 om 14:11 • Rian Rosendaal

Louis van Gaal kijkt vrijdagmiddag op de persconferentie alvast vooruit op de mogelijke opstelling van Oranje in het thuisduel met Montenegro van zaterdagavond. ESPN-verslaggever Pascal Kamperman vraagt zich af of het 4-3-3-systeem met opkomende backs het Nederlands elftal geen problemen zal opleveren, omdat het dan druk kan worden op het middenveld. Van Gaal erkent dat zijn backs tegen Noorwegen soms teveel risico's namen in aanvallend opzicht.

“De backs staan hoog? Wat bedoel je?“, vraagt Van Gaal zich hardop af als hij de analyse van Kamperman over de Oranje-verdediging heeft aangehoord. “Jurrien Timber stond af en toe bijna rechtsbuiten“, luidt het antwoord van de verslaggever. “Nou, daar stond hij niet. Hij stond rechtsbinnen en niet rechtsbuiten. Had hij maar rechtsbuiten gestaan. Maar ik vind wel dat je het goed gezien hebt, je moet wel de balans zien te vinden. En het kan niet zo zijn dat de twee backs tegelijkertijd gaan. Maargoed, dat heb ik allemaal ook besproken met de heren. En zo hebben we ook getraind.“

Van Gaal verlegt vervolgens de aandacht naar zijn tweede wedstrijd als bondscoach, zaterdag tegen Montenegro. “Ik verwacht dat Montenegro meer creatieve spelers heeft (dan Noorwegen, red.). Dat is ook de cultuur van het oude Joegoslavië. Het zijn slimme en lepe spelers, zoals we dat in Nederland zeggen. En dat maakt het weer lastig. Maar ze zullen waarschijnlijk op dezelfde wijze gaan spelen als Noorwegen. En dan hebben we met hetzelfde probleem te maken, en dat moeten we oplossen. En daar hebben we ook op getraind“, zo laat Van Gaal duidelijk weten.

De bondscoach van Oranje krijgt vervolgens de vraag of hij in zijn selectie een duidelijke pinchhitter ziet rondlopen. Luuk de Jong lijkt daarvoor de aangewezen persoon te zijn. “Dat kan Wout Weghorst ook, maar maar dan moet je wel met andere buitenspelers gaat spelen. Met Cody Gakpo en Donyell Malen is Weghorst niet meer im frage. Matthijs de Ligt? Ik heb wel vaker met verdedigers in de voorhoede gespeeld. Maar Weghorst is wel natuurlijk de ideale man. In zijn persoonlijkheid zitten alle karaktertrekken om een pinchhitter te zijn.“