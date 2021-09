Van Gaal: ‘Geweldige persconferentie, de opstelling is weer bekend’

Vrijdag, 3 september 2021 om 13:56 • Yanick Vos • Laatste update: 14:11

Stefan de Vrij staat zaterdagavond opnieuw in de basis bij Oranje in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro, zo heeft bondscoach Louis van Gaal vrijdag bevestigd op de persconferentie. Dat de mandekker van Internazionale mag starten is geen grote verrassing, daar Van Gaal hem al een groot compliment uitdeelde na de wedstrijd tegen Noorwegen (1-1). Ook Steven Berghuis zal wederom aan de aftrap verschijnen, ondanks dat de Ajacied woensdag na 45 minuten werd gewisseld. Jurriën Timber lijkt zijn basisplaats kwijt te raken aan Denzel Dumfries.

De Vrij schoof vrijdagmiddag naast Van Gaal aan bij de persconferentie. De verdediger stond de pers te woord met een blauw oog. “Een kopduel”, zo verklaarde De Vrij zijn kwetsuur. Hoe hij terugkijkt op zijn optreden tegen Noorwegen? “Ik blijf kritisch naar mezelf, er kunnen nog details beter. Waar ik kan spelen? Aan beide kanten in het centrum. En met wie? Maakt me niet uit, we hebben uitstekende verdedigers.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Gaal bevestigde vervolgens dat De Vrij zaterdag tegen Montenegro rechts in het centrum van de verdediging staat. “Wie er op links staat? Dat zal je zien”, aldus Van Gaal, die niet wilde vertellen of hij Virgil van Dijk opnieuw aan de aftrap laat verschijnen, of dat hij kiest voor Matthijs de Ligt. De aanvoerder van Oranje is weer fit nadat hij lange tijd aan de kant stond met een zware knieblessure. “Ik heb er natuurlijk met Virgil over gesproken. Ook dat ga je morgen zien of hij speelt, of niet.”

Oranje moet het tegen Montenegro doen zonder de geschorste Daley Blind. Of Van Gaal al wilde onthullen wie zijn vervanger is? “Nee.” De bondscoach liet ook niet weten of Nederland opnieuw in een 4-3-3-formatie zal spelen. “Dat ga ik ook niet zeggen. Ik wil die trainer niet wijzer maken dan hij al is. Je ziet de tendens in het voetbal, het is heel verdedigend en compact. Kijk naar de wedstrijden, Spanje verliest van Zweden, dat kan je je ook niet voorstellen.”

Berghuis werd tegen Noorwegen na 45 minuten spelen vervangen door Donyell Malen. Valentijn Driessen vroeg Van Gaal wat voor nazorg hij de Ajax-rechtsbuiten heeft geleverd. “Ik heb met hem gesproken weer. En ik heb aangegeven wat hij misschien beter kan doen en wat hij moet laten”, aldus Van Gaal over de rechtsbuiten van Ajax. “Ik heb ook aangegeven dat de manier waarop Timber de rechtsbackpositie invulde hem niet hielp. Daardoor geef ik hem nog een kans. Ho, nu zeg ik te veel. Potdverdomme, weer Valentijn, jij weer. Weer die opstelling bekend, jezusmina”, aldus Van Gaal met een knipoog. “In mijn ogen is hij de beste rechterspits op de Nederlandse en buitenlandse velden.”

Timber werd woensdagavond vlak voor tijd vervangen door Dumfries. Laatstgenoemde lijkt zich op te kunnen maken voor een basisplaats. "Of hij kan spelen? Ik denk het wel. Hij heeft een natuurlijke conditie. Die kun je ook alvast invullen", aldus Van Gaal, die vervolgens moest lachen. "Geweldige persconferentie, de opstelling is weer bekend."