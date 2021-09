Trotse Ronaldo poseert met certificaat van Guinness World Records

Vrijdag, 3 september 2021 om 12:22 • Yanick Vos • Laatste update: 13:00

Cristiano Ronaldo mag zich sinds woensdagavond de speler noemen met de meeste interlanddoelpunten aller tijden. Na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland (2-1) staat hij op 111 doelpunten in 180 interlands, waarmee hij het record verbrak van voormalig wereldrecordhouder Ali Daei. Het record van Ronaldo is nu officieel erkend door Guinness World Records.

Op het EK eerder deze zomer evenaarde Ronaldo Daei, die tussen 1993 en 2006 goed was voor 109 doelpunten in 149 interlands voor Iran. Ronaldo was tegen Ierland goed voor de 1-1 en de 2-1, waardoor hij Daei voorbij is. “Bedankt Guinness World Records”, schrijft Ronaldo op Instagram, terwijl hij poseert met een certificaat. “Altijd goed om erkend te worden als wereldrecordbreker. Nu proberen om de cijfers nog verder op te krikken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ronaldo maakte in augustus 2003 zijn debuut in het nationale elftal van Portugal. In zijn achtste interland, de met 1-2 verloren openingswedstrijd tegen Griekenland op het EK van 2004, maakte hij zijn eerste treffer. In de halve finale tegen Nederland (2-1 winst) volgde nummer twee. De eerste hattrick van Ronaldo vond in september 2013 plaats, in de 4-2 overwinning op Noord-Ierland in de kwalificatiefase voor het WK van 2014. In maart 2014 passeerde hij Pauleta (47 goals) als topscorer aller tijden van Portugal.

In november 2014 werd Ronaldo topscorer aller tijden van de kwalificatiefases voor een EK-toernooi en in juni 2018 betekende zijn goal tegen Marokko (1-0) op het WK zijn 85e interlandtreffer. Hij passeerde daarmee de Hongaar Ferenc Puskas als topscorer aller tijden voor een Europees land. In september 2020 groeide Ronaldo uit tot de eerste Europeaan ooit met minimaal honderd interlandtreffers.

Ronaldo, die afgelopen maand de overstap van Juventus naar Manchester United maakte, evenaarde Daei na zijn twee treffers in de EK-wedstrijd tegen Frankrijk (2-2). Dat waren doelpunt vier en vijf in de groepsfase. In de achtste finale tegen België kwam hij vervolgens niet tot scoren: 1-0 verlies.