Pijnlijk gedwongen vertrek bij Barcelona: ‘Zondag stond ik nog in de basis’

Vrijdag, 3 september 2021 om 11:58 • Yanick Vos • Laatste update: 12:30

Emerson Royal is tegen zijn zin in door Barcelona verkocht aan Tottenham Hotspur. De Braziliaanse rechtsback stond afgelopen zondag nog in de basis tegen Getafe (2-1), om vervolgens een paar dagen later voor 25 miljoen euro de overstap te maken naar de Premier League. Emerson wilde voor zijn kans gaan in het Camp Nou, maar kreeg te horen dat de club van hem af wilde. 29 dagen na zijn presentatie bij Barcelona, is Emerson verkocht aan the Spurs.

Emerson werd door Barcelona in 2019 voor twaalf miljoen euro overgenomen van Atlético Mineiro en direct voor twee jaar verhuurd aan Real Betis. In die constructie was opgenomen dat Betis recht had op een deel van het doorverkooppercentage voor Emerson. Die clausule kocht Barcelona af door deze zomer negen miljoen over te maken aan Betis. Emerson speelde dit seizoen in de eerste drie competitiewedstrijden mee, waarvan twee keer kort als invaller. Dat waren direct al zijn wedstrijden in het shirt van Barcelona.

“Ik dacht dat de club wilde dat ik bleef”, zegt de 22-jarige Emerson in een uitgebreid interview met Marca. “Zondag stond ik in de basis, de volgende dag ging ik rustig naar de training.” Dat Barcelona toen in gesprek was met Tottenham Hotspur, wist Emerson naar eigen zeggen niet. “Ik begreep niets van wat er gebeurde, omdat ik het simpelweg niet wist.” De clubleiding vroeg hem vervolgens naar kantoor te komen. “Ze wilden me spreken. Daar kwam ik erachter dat ze me wilden verkopen. De clubleiding vertelde me dat de situatie van de club niet goed was, dat ze een moeilijke tijd doormaken en dat het beter zou zijn om mij te verkopen. Ze hebben me eruit geschopt met hele mooie woorden.”

Emerson ging er toen nog vanuit dat hij het seizoen bij Barcelona zou spelen. “Ik herhaalde tegen hen dat het mijn bedoeling was om bij de club te blijven. Als ik mijn beste vorm zou halen, dan wist ik dat ik zou slagen”, aldus Emerson, die uiteindelijk instemde met een vertrek. “Ik heb de ambitie om te spelen. Ik weet dat ik een contract had en had kunnen zeggen dat ik zou blijven, maar ik wil gelukkig zijn. Ik wil niet bij een club zijn waar ik van hou, maar verdrietig ben. Daarom besloot ik om te gaan.” Emerson zegt zich niet gebruikt te voelen door Barcelona. “Gebruikt is niet het juiste woord, maar de manier waarop heeft me wel pijn gedaan. Er waren betere manieren om dingen op te lossen.”

Of Emerson denkt dat Barcelona hem al wilde verkopen toen ze hem aantrokken? “Toen ik hier aankwam was ik er zeker van dat Barcelona me niet wilde verkopen, maar als ik zie wat er allemaal gebeurd is, dan is het voor mij duidelijk dat toen ze me contracteerden, ze al het idee hadden om me te verkopen”, aldus Emerson, die zijn handtekening heeft gezet onder een vijfjarig contract in Londen.