Neymar beantwoordt kritiek met zelfspot: ‘Shirt was een maatje te groot’

Vrijdag, 3 september 2021 om 11:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:31

Neymar toont op de sociale media aan over de nodige zelfspot te beschikken. Er was in de afgelopen periode veel kritiek op de sterspeler van Paris Saint-Germain, die met enig overgewicht zou kampen en niet geheel fit zou zijn. Na afloop van het WK-kwalificatieduel tussen Chili en Brazilië (0-1) post Neymar een actiefoto op Instagram Stories met daarbij de grappig bedoelde tekst: 'Het shirt was een maatje te groot'.

De Braziliaanse aanvaller geeft in de betreffende Story toe dat hij niet echt in topvorm verkeerde in de ontmoeting met Chili. Tegelijkertijd reageert Neymar op een luchtige manier op de verhalen dat hij last zou hebben van overgewicht. “Het shirt dat ik droeg was maat G (maat L in Europa). Mijn gewicht is verder prima in orde. Voor de volgende wedstrijd vroeg ik een shirt met maat M“, sluit Neymar af met een kwinkslag.

Het artikel gaat verder onder de video Highlights | Brazilië ongeslagen op weg naar WK Meer videos

Neymar reageert met zelfspot op de kritek op zijn vermeende overgewicht

Tijdens het WK-kwalificatieduel met Chili werd er met name op de sociale media geklaagd over de fysiek gesteldheid van Neymar. Veel voetballiefhebbers vindt dat hij niet echt leeft als een profvoetballer en heel snel gewicht moet verliezen. Het is een terugkerend thema, want in de periode na de verloren Copa América-finale tegen Argentinië kwam er ook veel kritiek los richting Neymar. Er verschenen verschillende foto's en video's van een feestvierende Neymar, waar zijn ploeggenoten bij PSG de nodige grappen over maakten.

Neymar maakte vorige week zijn eerste speelminuten voor PSG van dit seizoen. Een enorm goede indruk maakte de aanvaller echter niet achter in de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Stade de Reims. Neymar werd vervangen door Lionel Messi, die daardoor zijn debuut beleefde voor de grootmacht uit Parijs. In de Franse pers werd gesproken over een 'moeilijke terugkeer' van Neymar en zijn conditie werd omschreven als 'niet in orde'.

Er verschenen veel foto's van een vakantie- en feestvierende Neymar.