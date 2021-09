Remko Bicentini begint met jacht op tweede WK-ticket ooit

Canada is de jacht op een ticket voor op een ticket voor het WK van 2022 in Qatar gestart met een 1-1 gelijkspel tegen Honduras. De Canadezen, waar Remko Bicentini werkzaam is als assistent van bondscoach John Herdman, speelden voor het eerst sinds lange tijd weer eens in eigen land en poetsten in het National Soccer Stadium van Toronto in de tweede helft een achterstand weg door een doelpunt van Cyle Larin.

Atiba Hutchinson, Alphonso Davies en Jonathan David waren om uiteenlopende redenen afwezig tijdens de Gold Cup, waarop Canada in de halve finale werd geëlimineerd door Mexico. Het drietal was bij de start van de laatste fase van de WK-kwalificatiecyclus in de CONCACAF - de voetbalbond voor landen uit Caraïben en Midden- en Noord-Amerika - weer van de partij. Canada rekende in de eerste ronde af met de Kaaimaneilanden, Bermuda, Aruba en Suriname, waarna vervolgens Haïti werd verslagen om de laatste fase van de WK-kwalificatie te bereiken.

Nu wordt er met El Salvador, Honduras, de Verenigde Staten, Panama, Mexico, Costa Rica en Jamaica gestreden om drie directe tickets voor het WK van 2022 in Qatar. De nummer vier van de finalepoule krijgt via een intercontinentale play-off nog een kans. In deze poule is Canada dus begonnen met een gelijkspel tegen Honduras, dat aanwezig was op de WK’s van 2010 in Zuid-Afrika en van 2014 in Brazilië. Alexander López bracht Honduras kort voor rust vanaf elf meter op voorsprong, waarna Besiktas-spits Larin met 65 minuten op de klok eveneens vanuit een strafschop de stand gelijk trok.

Canada treft grote rivaal: ‘Het is hetzelfde als Nederland - België’

“We hadden meer verdiend, thuis in Toronto wil je natuurlijk ook winnen. De eerste wedstrijd in deze finaleronde richting het WK in Qatar was geen makkelijke wedstrijd, maar we hadden wel de betere kansen”, vertelt Bicentini in gesprek met Voetbalzone. Voor Canada wacht nu komende zondag in Nashville een ontmoeting met de Verenigde Staten, van wie op de Gold Cup nog met 1-0 werd verloren. Daarop volgt een thuiswedstrijd tegen El Salvador. Canada was tot dusver één keer aanwezig op een WK: in 1986.

Tegelijkertijd begon ook de Verenigde Staten - waar Sergiño Dest een basisplaats had - met een remise aan de WK-kwalificatie. De uitwedstrijd tegen El Salvador leverde geen doelpunten op: 0-0. Het Mexico van basisspeler Edson Álvarez won wél, met 2-1 van Jamaica door een doelpunt van Henry Martin kort voor tijd. Tot slot speelden Panama en Costa Rica met 0-0 gelijk, waardoor de verschillen voorlopig nog minimaal zijn.