Duitsland ploetert tegen amateurs en semiprofs: ‘80% balbezit, 0% gevaar’

Vrijdag, 3 september 2021 om 09:26 • Rian Rosendaal

Er lijkt nog steeds veel negativiteit rondom het Duitse nationale elftal te hangen. Joachim Löw werd na het teleurstellend verlopen EK vervangen door Hansi Flick, die donderdagavond zijn vuurdoop beleefde bij die Mannschaft. In een plichtmatig optreden werd Liechtenstein met slechts 0-2 verslagen. Een dag later is er in de Duitse media de nodige kritiek op het debuut van Flick bij de viervoudig wereldkampioen.

Vooral BILD toont zijn bijzonder kritisch op het optreden van Duitsland in de WK-kwalificatiecyclus. “Van het optimisme toen Joachim Löw werd vervangen is erg weinig meer over. Duitsland speelde traag en zonder echte filosofie tegen Liechtenstein. Er is slechts een verschil met het voetbal onder Löw: de inzet is er nu wel.“ Vervolgens somt de Duitse boulevardkrant voornamelijk op wat er aan schort bij de ploeg die op het EK in de achtste finale werd uitgeschakeld door de latere finalist Engeland.

“Ja, de hartstochtelijke spelers van Liechtenstein verdedigden met tien man. Ja er zijn pas drie trainingen geweest onder Flick. Ja, verandering kost nou eenmaal tijd. Maar tegen een vierderangs elftal met amateurs en vier semiprofs moet er natuurlijk veel meer uitkomen. Tachtig procent balbezit, nul procent kans op gevaar. Om maar te vergelijken: Zwitserland won in juni met 7-0 van Liechtenstein, zelfs de Faeröer (!) won met 5-1.“ Ook Sport1 laat de superlatieven achterwege na de vuurdoop van Flick bij de nationale ploeg van Duitsland.

“Het moeizame debuut van Flick veroorzaakte nog geen euforie en hier en daar klonk er tijdens de wedstrijd zelfs gefluit.“ Kicker is eveneens van mening dat de WK-kwalificatiewedstrijd van donderdagavond snel vergeten moet worden. “De drie punten zijn de positieve kant van het verhaal, maar het Duitse elftal was niet bepaald enthousiast.“ Volgens Der Spiegel kwam er weinig terecht van de plannen van Flick. “En er is niet veel tijd meer richting het WK, nog slechts veertien maanden. Dat is niet heel erg lang, en de tegenstanders zullen dan een stuk sterker zijn. Fllick heeft echter nog bergen werk te verzetten.“

Flick sprak van 'een speciale interland', maar plaatste ook gelijk een duidelijke en kritische kanttekening. “Er bestaat geen twijfel over dat we graag meer doelpunten hadden gezien. Dit is wel een tegenstander waar je vaker tegen moet scoren. Maar we zitten middenin een proces en laat me door een wedstrijd niet van mijn stuk brengen. Er is met deze ploeg nog een lange weg te gaan, maar uiteindelijk komen we er wel.“ Ilkay Gündogan probeerde na afloop het matige optreden van Duitsland te analyseren. “Ik weet niet eens of het mogelijk was om passie en vuur te tonen, want de tegenstander van vanavond heeft ons niets van deze voetbalwaarden laten zien.“