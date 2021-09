Piroe scoort erop los bij Swansea: ‘Schmidt is altijd eerlijk tegen me geweest’

De start van Joël Piroe in het tenue van Swansea City mag er zijn: na vijf duels staat de teller reeds op vier doelpunten. De 22-jarige aanvaller maakte begin juli de overstap van PSV naar the Swans en tekende voor drie jaar bij de Championship-club. Piroe had dolgraag écht willen doorbreken bij PSV, maar na veertien duels, drie doelpunten en een verhuurperiode aan Sparta Rotterdam heeft hij vrede met zijn vertrek uit Eindhoven.

“Ik kijk met een heel goed gevoel terug en Roger Schmidt is altijd eerlijk tegen me geweest”, benadrukt Piero vrijdag in het Eindhovens Dagblad. “Hij verbergt niets, draait niet om dingen heen en daar hou ik van. Ik heb een aantal kansen van hem gehad en daar ben ik dankbaar voor. Nu ga ik kijken wat Engeland me brengt. Over mijn start ben ik tevreden, maar ik wil het ook volhouden en verder groeien.”

?? Swansea City has completed the signing of Dutch striker Joel Piroe from PSV Eindhoven for an undisclosed fee, subject to international clearance. ?? https://t.co/80HZc5bEgg pic.twitter.com/10Dmhkekgy — Swansea City AFC (@SwansOfficial) July 2, 2021

Piroe luisterde zijn debuut in het League Cup-duel met Reading (0-3) op met een treffer en daarna volgden nog drie doelpunten in de Championship. Het team van Russell Martin staat desondanks na vijf speeldagen op een negentiende plaats. “De voetbalcultuur hier? Gewoon helemaal super. Echt. Vorig jaar waren de stadions leeg en je voelt als speler hoe de mensen het gemist hebben om weer te komen. We krijgen tot na oud en nieuw prachtige weken, met bijna continu een dubbel programma.”

“Ik heb absoluut geen spijt van deze stap, hoewel ik mijn familie en vriendin natuurlijk wel mis.” Piroe hoopt dat Swansea City de weg omhoog inzet. Vorig seizoen eindigde de club als vierde en ging het mis in de play-offs om promotie naar de Premier League. “Het gaat altijd om de teamprestatie. Alles zit hier qua niveau heel dicht bij elkaar, dus het kan elke week gelukkig alle kanten op. De club is zeer professioneel en veel dingen zijn zoals ik ze bij PSV gewend was. Buiten het veld moet ik voor het eerst helemaal voor mezelf zorgen, maar ook hier is een kok die me helpt om in de avond gezond te kunnen eten.”