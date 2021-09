‘Criminele aanslag’ op Messi leidt overwinning van Argentinië in

Brazilië blijft een klasse apart in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar. Het team van bondscoach Tite was donderdagavond lokale tijd met 0-1 te sterk voor Chili en dat betekende alweer de zevende overwinning na evenveel duels. Argentinië, dat eerder deze zomer de Copa América won, maakte tegelijkertijd een einde aan een serie van twee remises op rij in de kwalificatiecyclus door in Venezuela met 1-3 te winnen. Een keiharde tackle op Lionel Messi liet Argentinië, Paris Saint-Germain en de aanvaller zelf flink schrikken. Brazilië en Argentinië zijn komende maandag, net als in de finale van de Copa América, elkaars tegenstander in Sao Paulo.

Venezuela - Argentinië 1-3

In de eerste interland na de winst van de Copa América kwam Argentinië na iets meer dan een half uur spelen tegenover tien man te staan. Adrián Martínez, die nota bene zeven minuten eerder was ingevallen voor de geblesseerde José Manuel Velázquez, beging een grove overtreding op het been van Messi toen hij te laat was in een duel om de bal en mocht inrukken. De vedette kwam wonder boven wonder ongeschonden uit de strijd en kon verder na een blessurebehandeling. De media in Argentinië omschrijven de tackle van Martínez hoe dan ook als 'een criminele aanslag'.

Het team van Lionel Scaloni trok de wedstrijd tegen tien Venezolanen vervolgens naar zich toe. Op aangeven van Giovani Lo Celso opende Lautaro Martínez in de extra tijd van de eerste helft de score. Twintig minuten voor tijd nam Joaquin Correa met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied de 0-2 voor zijn rekening, na een combinatie met Messi en Martínez. Ángel Correa tekende drie minuten later van dichtbij voor de 0-3. In de extra tijd bepaalde Yeferson Soteldo vanaf elf meter de eindstand, nota bene met een Panenka. Nicolás Tagliafico bleef negentig minuten op de bank zitten.

Chili - Brazilië 0-1

Tite kon niet beschikken over Thiago Silva, Alisson, Ederson, Fred, Fabinho, Roberto Firmino, Richarlison en Gabriel Jesus. Dit omdat Brazilië in Engeland als risicogebied geldt en de Premier League-clubs hun spelers geen toestemming gaven om af te reizen. Weverton stond in het doel en hij was in Santiago de meest bedrijvige doelman. In de eerste helft keerde hij op een goede vrije trap van Arturo Vidal en de rebound van Eduardo Vargas. Nog voor rust moet Weverson opnieuw in actie komen op een inzet van Vidal. Aan de andere kant van het veld verprutste Neymar voorbereidend werk van Gabriel Barbosa in een goede counter door de bal hoog over het doel te schieten.

De wedstrijd brak open toen Brazilië, tegen de verhouding in, na 64 minuten spelen aan de leiding kwam. Na een combinatie met Everton Ribeiro, in de rust ingevallen voor Vinícius Júnior, stuitte Neymar eerst op doelman Claudio Bravo, maar de invaller schoot de bal in de rebound alsnog binnen: 0-1. Chili zocht in een klein half uur naar de gelijkmaker, maar het bleef veelal bij lange periodes van balbezit zonder Weverson aan het werk te zetten. Brazilië hield voor de vijfde kwalificatiewedstrijd op rij, en de zesde in totaal, het doel schoon.