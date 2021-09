Édouard schoot willekeurige voorbijganger neer en weigert te betalen

Donderdag, 2 september 2021 om 23:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:11

Odsonne Édouard weigert zijn schadevergoeding van 24.000 euro te betalen aan het slachtoffer dat hij vier jaar geleden beschoot met een airsoftwapen. De 62-jarige Francis Guiral, die in 2017 werd geraakt door de kogel van Édouard en nu doof aan één oor is, doet in de Franse pers een wanhoopspoging om het geld van de 23-jarige spits te krijgen.

Édouard maakte dinsdag op de slotdag van de transferwindow de overstap van Celtic naar Crystal Palace, dat omgerekend ruim zestien miljoen euro betaalt. De aanvaller was in het seizoen 2016/17 door Paris Saint-Germain uitgeleend aan Toulouse. In de gelijknamige stad van die club schoot Édouard de 62-jarige Guiral op straat in het oor met een airsoftwapen. "Ik hoor niets aan één oor en de schok veroorzaakte tinnitus", zegt het slachtoffer in de Franse krant La Dépêche. "Ik verlies mijn evenwicht als ik op de fiets zit of wandel. Dit verstoort duidelijk mijn dagelijks leven. Ik geef geld uit om normaal te leven."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aanvankelijk kreeg Édouard een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden en een boete van 6.000 euro. Bij de definitieve uitspraak in hoger beroep werd de te betalen schadevergoeding echter verhoogd naar 24.000 euro. Édouard schitterde tijdens de uitspraak door afwezigheid en liet ook zijn advocaten niets meer weten. Tot op de dag van vandaag heeft de Franse spits niets betaald aan Guiral. "Ik heb nooit iets van hem gehoord, zelfs geen verontschuldiging", zei het slachtoffer.

In een poging alsnog zijn geld te krijgen, heeft Guiral een brief gestuurd naar Toulouse, de voormalige club van Édouard. "Ik vraag alleen om een postadres om hem een gerechtsdeurwaarder te sturen", aldus het slachtoffer, die ook nog zou kunnen aankloppen bij een solidariteitsfonds om zijn schadevergoeding te krijgen. "Maar voor Édouard stelt deze 24.000 euro niet veel voor. Ik hoop dat het niet uit overheidsfinanciën wordt gehaald."