Mustafi tekent tot medio 2023 in de stad waar hij voor 41 miljoen vertrok

Donderdag, 2 september 2021 om 23:44 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:04

Shkodran Mustafi is vanaf deze maand weer in LaLiga actief. Levante maakt donderdag bekend dat de verdediger een contract tot de zomer van 2023 heeft ondertekend, met een optie voor nog een jaar. Bij Levante keert Mustafi terug op bekend terrein, daar de wereldkampioen van 2014 in het verleden twee seizoenen voor stadgenoot Valencia speelde.

Mustafi hoopt bij het team van trainer Paco López zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. De geboren Duitser met Albanese roots beleefde, na enkele seizoenen bij Everton en Sampdoria, zijn beste jaren in het tenue van Valencia. Los Che maakten liefst 33 miljoen euro winst op de verkoop van de verdediger aan Arsenal in 2016 voor 41 miljoen euro.

Mustafi, goed voor twintig interlands namens Duitsland, kwam in zijn eerste drie seizoenen tot 115 duels in alle competities voor Arsenal. De verdediger kon menig critici en supporter echter niet overtuigen en vanaf 2019/20 daalde ook zijn speeltijd in de hoofdmacht. De Londenaren ontbonden op 1 februari het contract van de verdediger, die zich vervolgens voor een half jaar aan Schalke 04 verbond.

De samenwerking tussen Mustafi en Schalke eindigde na dertien duels en de degradatie van die Königsblauen. Levante wacht nog op de eerste zege dit seizoen. Het team van López staat op twee punten na de eerste drie speeldagen, mede door een 3-3 gelijkspel tegen Real Madrid.