Raheem Sterling barst in tranen uit na opdragen treffer aan Steffie Gregg

Donderdag, 2 september 2021 om 22:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:59

Engeland heeft donderdagavond een overtuigende zege geboekt op Hongarije. In het WK-kwalificatieduel schoot de ploeg van bondscoach Gareth Southgate moeizaam uit de startblokken, maar uiteindelijk was de overwinning ruim: 0-4. Raheem Sterling maakte de openingstreffer en droeg zijn doelpunt in tranen op aan een onlangs overleden vriendin, Steffie Gregg. Tegelijkertijd wist Polen in Warschau, mede dankzij een goal van Robert Lewandowski, af te rekenen met Albanië: 4-1. Engeland (twaalf punten) blijft koploper in Groep I, gevolgd door Polen (zeven), Hongarije (zeven), Albanië (zes), Andorra (drie) en San Marino (nul).

Hongarije - Engeland 0-4

Het duurde lang voordat het scorebord in beweging kwam in Boedapest. Halverwege het eerste bedrijf kreeg Harry Kane een uitgelezen mogelijkheid om de score te openen, maar vanaf de rand van het zestienmetergebied schoot hij rakelings over. Gescoord werd er wel in de tweede helft. Na een zeer fraaie actie van Mason Mount werd Sterling in stelling gebracht. Van dichtbij had de aanvaller de hoek voor het uitkiezen en verschalkte hij doelman Peter Gulasci. Het zorgde voor veel emotie bij Sterling, die zijn treffer opdroeg aan Gregg, een vriendin van de buitenspeler die dinsdag op 26-jarige leeftijd overleed. Gregg komt uit een zakenfamilie en is de nicht van muziekproducer Rvssian.

Raheem Sterling breekt de ban! ?? De Engelse buitenspeler heeft daarna een fraaie boodschap voor een overleden bekende ????#ZiggoSport #WCQ2022 #HUNENG pic.twitter.com/HXp2E5buhd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 2, 2021

Vervolgens was het hek van de dam en kwam Hongarije niet meer aan voetballen toe. In de 63ste minuut verdubbelde Kane de voorsprong met het hoofd na een voorzet op maat van Sterling: 0-2. Zeven minuten later zette ook Harry Maguire zijn naam op het scorebord. Luke Shaw trapte een succesvolle corner in de richting van de centrumverdediger, die overtuigend binnenknikte: 0-3. Het slotakkoord werd drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd gespeeld. Aangespeeld door Jack Grealish schoof Declan Rice de bal vanaf de rand van de zestien de 0-4 binnen.

Polen - Albanië 4-1

De ploeg van bondscoach Paulo Sousa kwam al vroeg in de wedstrijd in een zetel terecht. In de twaalfde speelminuut bezorgde Kamil Glik een voorzet bij de tweede paal, waar Lewandowski stond om binnen te knikken: 1-0. Tegen de verhoudingen en verwachtingen in kwam Albanië een klein kwartier op gelijke hoogte, toen Sokol Cikalleshi na een voorzet vanaf de rechterkant de benedenhoek vond: 1-1. Op slag van rust herpakte de Polen zich. Het was Adam Buksa die op aangeven van Przemyslaw Frankowski de 2-1 tegen de touwen knikte. Tien minuten na de hervatting liep Polen nog verder weg via Grzegorz Krychowiak, die na een steekpass van Lewandowski voor de 3-1 zorgde. Het sluitstuk kwam van de voet van Karol Linetty: de middenvelder van Sampdoria schoot via de lat de 4-1 binnen.