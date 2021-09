Italië evenaart ondanks teleurstelling indrukwekkend wereldrecord

Donderdag, 2 september 2021 om 22:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:59

Italië heeft zich donderdagavond stukgelopen op de defensie van Bulgarije. De kersvers Europees kampioen begon goed met een prachtige treffer van Federico Chiesa, maar wist na de verrassende gelijkmaker het doel niet meer te vinden: 1-1. De wedstrijd stond onder leiding van Serdar Gözübüyük. Ondanks het teleurstellende resultaat evenaart Italië een indrukwekkend record: i Azzurri zijn 35 wedstrijden achter elkaar ongeslagen gebleven. Dat lukte eerder alleen Brazilië (1993-1996) en Spanje (2007-2009).

Vroeg in de wedstrijd wist Lorenzo Insigne vanaf de linkerkant van het strafschopgebied het doel niet te raken. Chiesa, die vanaf de andere kant speelde, zorgde na een kwartier in een flits voor de openingstreffer. De vleugelspits dribbelde naar binnen, zette een een-twee op met Ciro Immobile, en rondde hard en laag met links af: 1-0. Italië kon daarna niet doordrukken en moest zes minuten voor rust de gelijkmaker van Bulgarije toestaan.

Federico Chiesa! ?? De heerlijke actie, het één-tweetje, een vlammend schot en de goal! ?? Italië op 1-0 tegen Bulgarije ????#ZiggoSport #ITABUL #WCQ2022 pic.twitter.com/7CfQu9uga0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 2, 2021

Alessandro Florenzi wist zich geen raad met Kiril Despodov, die op de Bulgaarse linkerflank langs hem snelde en een lage voorzet gaf op Atanas Iliev: 1-1. Een lange bal van Leonardo Bonucci zette Insigne op slag van rust vrij voor de Bulgaarse goalie Georgi Georgiev, die zich voor de bal wist te gooien. Ook in de tweede helft waren er kansen voor de Italianen, maar Nicolò Barella raakte hard het zijnet en Chiesa schoot in enorm kansrijke positie op Georgiev.

Italië had de eerste drie wedstrijden in Groep C gewonnen en loopt dus zijn eerste puntenverlies op. De ploeg van Roberto Mancini blijft bovenaan met tien punten, al heeft Zwitserland pas twee wedstrijden gespeeld (zes punten).