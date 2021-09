België dendert over Estland heen na opvallende ‘wake-upcall’

Donderdag, 2 september 2021 om 22:38 • Mart van Mourik

België heeft donderdagavond een klinkende zege geboekt in de WK-kwalificatiereeks. In Groep E namen Estland en de Rode Duivels het tegen elkaar op in Tallinn, waar de bezoekers met 2-5 te sterk waren. Opvallend genoeg kwamen de Esten nog wel op voorsprong, maar de Belgen stelden al vrij snel orde op zaken. Zodoende blijft België met tien punten uit vier wedstrijden groepshoofd; Tsjechie, dat zelf met 1-0 won van Wit-Rusland, volgt op de tweede plek met zeven punten. Wales (drie uit twee), Wit-Rusland (drie uit drie) en Estland (nul uit drie) besluiten de poule.

Bondscoach Roberto Martínez wijzigde zijn ploeg op liefst zes plekken ten opzichte van de verloren kwartfinale op het EK tegen Italië (1-2). Onder meer Youri Tielemans en Thorgan Hazard zaten niet bij de wedstrijdselectie, terwijl Alexis Saelemaekers en Hans Vanaken een opvallende basisplek kregen. Ook Kevin De Bruyne was vanwege blessureleed afwezig, waardoor Leandro Trossard de positie en rugnummer 7 mocht overnemen. Op de linksbuitenpositie stond Eden Hazard gestationeerd.

Estland verrast België! ??

Binnen twee minuten pakken de Esten de voorsprong ??



Werk aan de winkel voor de Zuiderburen ????#ZiggoSport #ESTBEL #WCQ2022 pic.twitter.com/rFyBqGlZvP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 2, 2021

Estland begon opvallend goed aan de wedstrijd en profiteerde maximaal van een slippertje van Hans Vanaken. De centrale middenvelder leed slordig balverlies op eigen helft, waarna Mattias Käit richting het vijandige doel snelde. De aanvallende middenvelder schudde Toby Alderweireld van zich af en verschalkte Thibaut Courtois in de rechterbenedenhoek: 1-0. Dat was voorlopig het laatste kunststukje van de Esten, al duurde het tot de 22ste speelminuut voordat de Belgen op gelijke hoogte kwamen. Het was Vanaken die zijn eerdere fout compenseerde door een afgemeten voorzet van Hazard feilloos binnen te knikken: 1-1.

Voor het verstrijken van het de 29ste minuut kreeg België de gewenste voorsprong in handen. Kort nadat Yannick Carrasco op een haar na het doel van Karl Hein miste, was Lukaku wel trefzeker. De spits van Chelsea kreeg de bal na onfortuinlijk uitverdedigen van de Estse verdediging voor zijn voeten en haalde uit de draai voortreffelijk uit: 1-2. Hoewel Estland dapper tegengas bleef geven, maakte Alexis Saelemaekers er zeven minuten voor rust bijna 1-3 van. De rechterwingback schoot op aangeven van Trossard echter hard op de lat.

Na rust viel het derde Belgische doelpunt alsnog. Vanaken speelde Lukaku, die met zijn rug naar het doel stond, aan in het zestienmetergebied. Daar stuurde hij mandekker Marten Kuusk regelrecht het bos in en plaatste de bal vervolgens in de rechterbenedenhoek. Thomas Foket leek een kwartier voor tijd de 1-5 eindstand op het scorebord te zetten, maar niets bleek minder waar. Na een lage voorzet van Michael Lilander tekende Erik Sorga een tweede Estse treffer aan: 2-5.