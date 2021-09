Spanje lijdt eerste verlies in WK-kwalificatiefase sinds 31 maart 1993

Donderdag, 2 september 2021 om 22:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:25

De ongeslagen reeks van Spanje van ruim 28 jaar in WK-kwalificatieduels is ten einde. Het team van Luis Enrique verloor donderdagavond met 2-1 van Zweden en dat betekende de eerste nederlaag van Spanje in een kwalificatiecyclus voor een WK sinds 31 maart 1993, toen Denemarken met 1-0 won in Kopenhagen. Spanje bleef nadien, tot donderdagavond, liefst 66 WK-kwalificatieduels op rij ongeslagen: een wereldrecord.

Spanje speelde in de eerste helft in een hoog tempo, met veel diepgang, maar richting de rust ontstonden er toch twijfels over de defensieve kwetsbaarheid van het team van Luis Enrique. Na een paar minuten nam la selección española reeds de leiding en nota bene door een debutant: na goed voorbereidend werk van Jordi Alba was de vrijgelaten Carlos Soler die de bal achter doelman Robin Olsen werkte.

Het is al 1-1! Direct vanaf de aftrap maakt Zweden gelijk ?? Alexander Isak schiet hard en zuiver binnen tegen het land waar hij speelt ??#ZiggoSport #SWESPA #WCQ2022 pic.twitter.com/aivJNONVct — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 2, 2021

De Spaanse vreugde was van korte duur, daar Zweden een minuut later al de 1-1 op het scorebord zette. Duur balverlies van Sergio Busquets werd meteen afgestraft door Alexander Isak, die het leer goed achter doelman Unai Simón schoot. Hoewel Spanje liefst 73 procent balbezit had in de eerste 45 minuten, was het Zweden dat gevaarlijker was. Simón stond doelpunten van Emil Forsberg en Dejan Kulusevski in de weg.

Het team van Luis Enrique liet vlak na rust na om opnieuw aan de leiding te gaan toen Ferran Torres een pass van Soler niet kon afronden. Een belangrijk moment, omdat Zweden ruim vijf minuten later op 2-1 kwam. Na een heerlijke actie van Kulusevski aan de linkerkant kreeg Viktor Claesson alle ruimte in het strafschopgebied om de bal in de linkerhoek achter Simón te schieten.

Adama Traoré had enkele minuten na zijn invalbeurt de 2-2 op de schoen, maar Olsen was attent en bracht redding. Aan de andere kant van het veld voorkwam Aymeric Laporte dat Isak de 3-1 achter Simón kon schieten. Door de 2-1 zege neemt Zweden de koppositie in Groep B van Spanje over. Het team van Janne Andersson heeft negen punten uit drie duels, terwijl Spanje zeven punten aan de eerste vier wedstrijden heeft overgehouden.

Alleen de nummer één in de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De nummers twee uit de tien verschillende groepen en de twee beste poulewinnaars uit de Nations League van 2020/21 die buiten de top twee van hun WK-kwalificatiegroep vallen, doen aan de play-offs mee. De in totaal twaalf landen worden verdeeld in drie play-offpaden, die elk twee halve finales over één wedstrijd en één finale bevatten. De thuisploegen in de play-offs worden bepaald door loting, waarbij de zes beste nummers twee geplaatst zijn en elkaar dus niet kunnen treffen. De winnaar van elk pad kwalificeert zich voor het WK.