Manchester United maakt rugnummer van Cristiano Ronaldo bekend

Donderdag, 2 september 2021 om 21:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:37

Cristiano Ronaldo gaat bij Manchester United opnieuw spelen met rugnummer 7, zo bevestigt de Engelse topclub via de officiële kanalen. De 36-jarige Portugees, die in de slotfase van de transferwindow overkwam van Juventus, neemt het iconische rugnummer over van Edinson Cavani.

Ronaldo is dolblij met het rugnummer, dat hij al sinds 2003 draagt. "Ik wist niet zeker of het mogelijk zou zijn om weer te gaan spelen met nummer 7", zegt Ronaldo op de website van Manchester United. "Ik wil Edi daarom via deze weg hartelijk bedanken voor dit geweldige gebaar."

Omdat United Cavani ondanks de komst van Ronaldo wilde behouden, kwam de club in een lastig parket. De regels in de Premier League schrijven namelijk voor dat spelers die al een rugnummer toegekend hebben gekregen, alleen het nummer van een vertrokken teamgenoot kunnen krijgen. Mede daarom besloot United om Daniel James aan Leeds United te verkopen. Daarmee kwam rugnummer 21 vrij, dat nu op de rug komt van Cavani. De Uruguayaanse spits draagt dat nummer ook bij zijn nationale elftal.

Bij Manchester United is het rugnummer 7 een begrip. Eerder speelden onder meer George Best, Bryan Robson, Eric Cantona en David Beckham met dat nummer. Van die laatste nam Ronaldo het nummer in 2003 bij zijn komst naar Manchester United aan. Daarna waren Michael Owen, Antonio Valencia, Ángel Di María, Memphis Depay, Alexis Sánchez en dus Cavani de dragers van het nummer 7.