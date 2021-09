Marciano Vink: ‘Ik hoorde een 5 en 5,5, maar hij scoorde nog veel lager’

Donderdag, 2 september 2021 om 21:27 • Mart van Mourik

Marciano Vink is niet gecharmeerd van het spel dat Memphis Depay liet zien in het WK-kwalificatieduel met Noorwegen (1-1). Donderdagavond laat de analyticus van ESPN zich tijdens Voetbalpraat kritisch uit over de rol die de aanvaller van Barcelona vervult bij Oranje. Het valt Vink op dat Depay bij het Nederlands elftal niet dezelfde functie heeft als bij zijn club en dat is zonde, vindt de tweevoudig international.

“Op een gegeven moment zijn we op een punt gekomen waarop de bondscoaches hun oren lieten hangen naar de wensen van de spelers”, opent Vink. “Depay wil heel graag in de spits spelen en Wijnaldum wil heel graag achter Depay spelen. Maar als je kijkt naar Wijnaldum bij Liverpool en Paris Saint-Germain, dan zie je dat hij niet op nummer 10 speelt maar dat hij de controleur is en de balans bewaakt in het team. Waarom kan dat niet ook gewoon op die manier in het Nederlands elftal?”

Vincent Schildkamp, Martijn Krabbendam, Chris Willaert en Marciano Vink bij Voetbalpraat

“Memphis speelt bij Barcelona, en speelde ook destijds bij Olympique Lyon, vooral vanaf de linkerkant en heeft dan de dreiging naar binnen”, vervolgt Vink. “Waarom kunnen we Wijnaldum en Memphis niet gewoon op hun gebruikelijke posities neerzetten? Ergens is er denk ik een moment gekomen dat het succes van de tandem Wijnaldum-Depay een beetje overtrokken werd.” Met name Depay maakte tegen Noorwegen een bijzonder matige indruk op de analist.

“Hij was gisteren echt ronduit slecht. Ik hoorde dat hij hier en daar beoordeeld werd met een 5 of een 5,5, maar het was gewoon echt nog veel minder. Als je slechts twee voorzetten geeft en één schot op goal aflevert... Dat is echt niet genoeg. Ook balletjes in de diepte over vijf meter mislukten en er zaten gewoon veel slordigheden in zijn spel. Laat hem gewoon lekker vanaf de linkerkant voetballen, zodat hij in zijn kracht staat. Hetzelfde geldt voor Wijnaldum: laat hem in zijn kracht spelen! Misschien dat er dan meer balans in het team komt”, oppert Vink, die liever een ander in de spits ziet staan.

“Wie ik dan in de spits zou zetten? Donyell Malen kan je in de spits zetten, maar ook Wout Weghorst kun je wat mij betreft daar laten spelen. We hebben het nu heel lang met Memphis in de spits geprobeerd, en je ziet dat er eigenlijk best wel veel wedstrijden voorbijgaan waarin we gewoon niets aan hem hebben. Natuurlijk zijn er momenten geweest waarop hij Nederland gered heeft en dat hij het leuk deed, maar ik denk dat zijn kracht aan de linkerkant ligt. Vanaf daar komt hij naar binnen en dan is hij op zijn sterkst”, aldus Vink.

Toch legt de voormalig middenvelder van onder meer Ajax de ‘schuld’ niet volledig bij Depay. “Je hebt natuurlijk ook nog Davy Klaassen, die een loper is en geen standaard nummer tien, die heel dicht bij hem staat, en Wijnaldum staat ook in diezelfde zone. Zie dan maar eens aangespeeld te worden als spits. Het is gewoon ontzettend druk. Memphis gaat dan zwerven, maar dat moet hij juist niet doen. Hij kan dan beter aanspeelbaar zijn, een bal vasthouden en die vervolgens afleggen”, besluit Vink.