PSV herverdeelt rugnummer 9 en 10 na vertrek Malen en Ihattaren

Donderdag, 2 september 2021 om 20:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:55

PSV heeft de nieuwe en definitieve lijst met rugnummers voor het seizoen 2021/22 ingeleverd, zo weet het Eindhovens Dagblad. Noni Madueke lijft het geliefde rugnummer 10 in, terwijl nieuwkomer Carlos Vinícius gaat spelen met nummer 9 op zijn rug. Mario Götze, normaliter de man achter de spits bij PSV, blijft spelen met rugnummer 27, terwijl de Duitser bij Borussia Dortmund 10 had.

Door het vertrek van Donyell Malen naar Borussia Dortmund en Mohamed Ihattaren naar Juventus waren respectievelijk nummer 9 en 10 vrijgekomen. Madueke speelde tot voor kort met 23, maar switcht nu dus naar 10. Eran Zahavi is weliswaar de centrumspits, maar heeft een voorkeur voor rugnummer 7, waarmee hij ook al sinds 2012 speelt voor Israël. Daarom was het vrijgekomen nummer 9 direct voor Vinícius, die twee seizoenen gehuurd wordt van Benfica.

Verder kwam rugnummer 18 deze zomer vrij bij PSV, omdat Pablo Rosario verkocht werd aan OGC Nice. Olivier Boscagli maakt daar dankbaar gebruik van en neemt het rugnummer over. Eerder speelde de Fransman bij PSV met nummer 28. Armando Obispo neemt nummer 4 over van Nick Viergever (vertrokken naar Greuther Fürth), terwijl het nummer 1 openblijft, omdat Joël Drommel de voorkeur geeft aan nummer 16. Ook nummer 2 blijft vrij, want rechtsback Philipp Mwene speelt met 29.

De rugnummers bij PSV:

3. Jordan Teze

4. Armando Obispo

5. André Ramalho

6. Ibrahim Sangaré

7. Eran Zahavi

8. Marco van Ginkel

9. Carlos Vinícius

10. Noni Madueke

11. Cody Gakpo

13. Vincent Müller

14. Davy Pröpper

15. Erick Gutiérrez

16. Joël Drommel

17. Mauro Júnior

18. Olivier Boscagli

19. Bruma

20. Maxi Romero

21. Maxime Delanghe

26. Derrick Luckassen

29. Philipp Mwene

31. Philipp Max

32. Yorbe Vertessen

34. Dante Rigo

37. Richard Ledezma

38. Yvon Mvogo