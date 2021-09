Alireza Jahanbakhsh is uiterst belangrijk voor Iran op weg naar WK

Donderdag, 2 september 2021 om 20:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:52

Iran is de derde fase van de van de Aziatische WK-kwalificatie begonnen met een overwinning tegen Syrië. Dat hadden de Perzische Leeuwen te danken aan Alireza Jahanbakhsh, die elf minuten na rust hard raak schoot: 1-0.

Jahanbakhsh werd opgesteld op de linkerflank, waar de Feyenoorder meestal vanaf rechts speelt. Hij had in de eerste helft moeite om zijn stempel te drukken, maar besliste de wedstrijd na rust door na een passje van Mehdi Taremi ineens de rechterhoek te zoeken: 1-0. De wedstrijd werd gespeeld in het lege Azadi Stadium in Teheran, de hoofdstad van Iran.

Iran neemt het deze kwalificatie ook nog op tegen het Irak van Dick Advocaat en de Verenigde Arabische Emiraten van Bert van Marwijk. Irak begon donderdag met een gelijkspel tegen Zuid-Korea (0-0), terwijl de ploeg van Van Marwijk datzelfde resultaat behaalde tegen Libanon (0-0). De groepswinnaar en nummer twee gaan rechtstreeks naar het WK in Qatar, terwijl de nummer drie doorgaat naar de play-offs tegen de nummer drie uit de andere groep.