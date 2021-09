Ten Hag: ‘Hij heeft tijd nodig om te wennen aan onze manier van spelen’

Donderdag, 2 september 2021 om 19:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:43

Erik ten Hag tempert de verwachtingen van Mohamed Daramy bij Ajax enigszins. De trainer van de Amsterdammers geeft in een uitgebreid interview met het clubkanaal aan dat de negentienjarige vleugelspits, die voor minimaal twaalf miljoen euro overkwam van FC Kopenhagen, rustig zal worden gebracht.

"Ik ken zijn kwaliteiten vanuit Kopenhagen, maar hij moet gaan integreren binnen Ajax', vertelt Ten Hag aan Ajax TV. "Ik heb hem nog niet op het trainingsveld gehad en dus ook nog niet in de wedstrijden. De eerste keer dat ik hem dus ga meemaken op het trainingsveld, is twee dagen voor de volgende competitiewedstrijd", schetst Ten Hag. Daramy is momenteel op pad met het Deense nationale elftal en zal dus pas volgende week aansluiten bij Ajax, dat op zaterdag 11 september op bezoek gaat bij PEC Zwolle.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Hij heeft de tijd nodig om te wennen", stelt Ten Hag. "Te wennen aan zijn medespelers, aan onze manier van voetballen. Maar dat hij heel veel talent heeft, dat is duidelijk. Hij heeft veel indruk gemaakt in de afgelopen periode met Kopenhagen. Het is een rechtsbenige speler op links, die ook op rechts kan spelen. Hij heeft heel veel snelheid, met een goed overzicht, ook in de eindfase. Hij kan een goal maken, hij kan een voorzet geven. Hij heeft heel veel bereidheid en hij wil groeien als mens en speler."

Daramy, die woensdag als invaller debuteerde voor Denemarken tegen Schotland (2-0 winst), moet bij Ajax diepgang gaan toevoegen op de linkerflank. "Ik was op zoek naar snelheid. Hij is niet de enige speler, we hebben meer van zulke spelers. Maar nu hebben we er ook een die vanaf de linkerkant kan komen." Op de linkerflank heeft Ten Hag ook aanvoerder Dusan Tadic tot zijn beschikking, terwijl de bezetting op rechts met Antony, Steven Berghuis en David Neres behoorlijk is.