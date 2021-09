Voormalig PSV-doelwit Mergim Berisha rondt transfer naar Turkije af

Donderdag, 2 september 2021 om 18:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:07

Mergim Berisha vervolgt zijn loopbaan bij Fenerbahçe, zo meldt de Turkse topclub via de officiële kanalen. De 23-jarige spits, die de afgelopen transferwindow ook nadrukkelijk werd gelinkt aan PSV, komt over van Red Bull Salzburg. Volgens Oostenrijkse bronnen betaalt Fenerbahçe vijf miljoen euro voor Berisha. Tegelijkertijd heeft de club ook de transfervrije Max Meyer opgepikt, zo is inmiddels bevestigd.

Fenerbahçe was al de hele zomer op zoek naar een nieuwe centrumspits en is daarin met het aantrekken van Berisha geslaagd. De Duits jeugdinternational zat bij Red Bull Salzburg in zijn laatste contractjaar en mocht daarom vertrekken. Berisha speelde al vanaf zijn tiende in de jeugdopleiding van de Oostenrijkse club, dat hem in 2008 weghaalde bij Bischofswiesen. Na huurperiodes veroverde de spits in de afgelopen anderhalf jaar een plek in de hoofdmacht van de kampioen van Oostenrijk. In totaal heeft hij 58 wedstrijden voor Red Bull Salzburg achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor 24 doelpunten en 15 assists.

Met Meyer gaat Fenerbahçe nog een Duitser toevoegen aan de selectie. De 25-jarige aanvallende middenvelder vertrok op 1 juli transfervrij bij 1. FC Köln, waar hij slechts een half jaar heeft gespeeld. Meyer was bij Köln voornamelijk een invaller en kwam tot twaalf officiële duels. Hij was tussen 2012 en 2018 succesvol bij Schalke 04, maar na zijn transfer naar Crystal Palace kwam de klad in zijn carrière. Meyer, die voor twee jaar tekent in Istanbul, kwam in 2016 vier keer uit voor het Duitse nationale elftal.