Ziyech gooit olie op het vuur met boodschap aan bondscoach op Instagram

Donderdag, 2 september 2021 om 18:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:33

Hakim Ziyech is niet gediend van de harde woorden die Vahid Halilhodzic woensdag over hem sprak. De aanvallende middenvelder van Chelsea slaat op Instagram terug naar de bondscoach van Marokko, die volgens Ziyech niet de waarheid over hem spreekt.

"De volgende keer dat je praat, spreek dan de waarheid!", schrijft Ziyech op zijn Instagram Stories, gevolgd met een clownemoji. Het is een duidelijke boodschap aan de bondscoach van Marokko, die Ziyech een gebrek aan inzet verwijt. "Ziyech toonde geen discipline tijdens de laatste twee wedstrijden", zei Halilhodzic, die eind augustus al bekend had gemaakt dat de aanvallende middenvelder niet tot de Marokkaanse selectie behoort.

"Hij zag er niet uit als een speler die met het nationale team strijdt voor WK-kwalificatie", aldus Halilhodzic. "Voor het eerst in mijn carrière zag ik een speler bij de nationale ploeg die niet wil trainen en doet alsof hij geblesseerd is. Hoewel tests hebben uitgewezen dat hij kan spelen. Ik zal dit gedrag niet tolereren zolang ik bondscoach ben van Marokko."

Ziyech liet overigens eind augustus al zijn ongenoegen blijken door na het bekendmaken van de Marokkaanse selectie een post op Instagram Stories te plaatsen met alleen een huilende lachemoji. Ziyech is niet de enige die in onmin leeft met Halilovic. Ook zijn voormalig Ajax-ploeggenoot Noussair Mazraoui kan het niet vinden met de bondscoach en ontbreekt ook deze maand bij de selectie van de Noord-Afrikanen.