‘Luuk de Jong was vlak voor belletje Koeman dicht bij internationale transfer’

Donderdag, 2 september 2021 om 17:32 • Jeroen van Poppel

Luuk de Jong vertrok dinsdag één minuut voor het sluiten van de transfermarkt naar Barcelona. Het had niet veel gescheeld of de 31-jarige spits, die Sevilla wilde verlaten, had in Turkije gespeeld, zo meldt Yagiz Sabuncuoglu. Volgens de Turkse journalist was De Jong dicht bij een overgang naar Istanbul Basaksehir, totdat hij een telefoontje ontving van Ronald Koeman met de vraag om naar Barcelona te komen.

Pas dinsdagmiddag om 17.30 uur werd De Jong gebeld door de trainer van Barcelona, zo vertelde zijn zaakwaarnemer Louis Laros woensdag aan het Algemeen Dagblad. Op dat moment waren er dus al serieuze gesprekken gaande tussen de entourage van De Jong en Basaksehir. "Basaksehir boekte grote vooruitgang in de transfer van De Jong, die op het laatste moment voor Barcelona koos", zo schrijft Sabuncuoglu.

Omdat de Turkse transfermarkt een week langer open is, heeft Basaksehir de tijd om een alternatief voor De Jong binnen te halen. De Turken hebben daarvoor Mbala N'Zola op het oog, zo weet Sabuncuoglu. Basaksehir is al persoonlijk akkoord met de 25-jarige spits van Spezia, die afgelopen seizoen 11 keer scoorde in 25 duels in de Serie A. N'Zola werd de eerste drie wedstrijden van dit seizoen buiten de wedstrijdselectie gehouden door trainer Thiago Motta, omdat de verwachting was dat de Angolees een transfer zou maken. Een overgang naar Genoa of Cagliari ketste op het laatste moment af, maar nu dient Basaksehir zich dus aan als nieuwe optie.