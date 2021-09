Ajax gaat bij rentree van Owen Wijndal ten onder tegen AZ

Donderdag, 2 september 2021 om 14:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:41

Ajax heeft donderdagmiddag in een oefenwedstrijd met 2-1 verloren van AZ. Het enige doelpunt van de Amterdamse club werd gemaakt door verdedigende middenvelder Donny Warmerdam. Fredrik Midtsjö en Mohamed Taabouni zorgden er met hun doelpunten voor dat AZ met een kleine zege van het veld stapte. Alle treffers vielen overigens pas in de tweede helft. Owen Wijndal keerde terug bij de Alkmaarders, nadat hij twee maanden afwezig was vanwege een liesblessure. De linksback deed in totaal 45 minuten mee bij de winnende ploeg.

De Amsterdamse club trad in de vriendschappelijke ontmoeting van donderdag aan zonder onder meer de Oranje-internationals Jurriën Timber, Daley Blind, Devyne Rensch, Ryan Gravenberch en Steven Berghuis. Er waren wel basisplaatsen bij Ajax voor onder meer Perr Schuurs, Zakaria Labyad, David Neres en Antony, die afgelopen zondag tegen Vitesse (5-0) nog de uitblinker was bij de regerend landskampioen. Het oefenduel werd afgewerkt op het trainingsveld van AZ.

Antony had een groot aandeel in de openingstreffer van Ajax in de 65ste minuut. De Braziliaan dook op aan de linkerkant, bediende Warmerdam en zag hoe zijn ploeggenoot de 0-1 aantekende. Tien minuten later slalomde Midtsjö door de Ajax-verdediging, om Remko Pasveer vervolgens te verslaan met een puntertje. Taabouni was de matchwinner toen hij oog in oog met Pasveer beheerst wist af te ronden.

Opstelling AZ: Vindahl; Witry (46. Taabouni), Letschert (65. Peer Koopmeiners), Beukema, Martins Indi, Wijndal (46. Sugawara); Midtsjö, De Wit (65. Sedlacek), Clasie; Reijnders, Oosting.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui (74. Van Gelderen), Schuurs, Musampa, Douglas (84. Dirksen; De Waal (84. Van der Sloot), Warmerdam, Labyad; Antony (74. Giovanni), Danilo, Neres.