Banneling wil juridisch gevecht aangaan na harde boodschap Mourinho

Donderdag, 2 september 2021 om 13:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:30

Het lijkt onrustig te zijn binnen de selectie van AS Roma. Trainer José Mourinho wenst geen gebruik meer te maken van onder meer Davide Santon, Federico Fazio en Steven Nzonzi en die beslissing valt nogal slecht bij het drietal. Corriere dello Sport weet zelfs te melden dat Fazio juridische stappen wil ondernemen tegen Roma en Mourinho.

De 34-jarige Argentijnse verdediger, die is begonnen aan zijn laatste contractjaar bij AS Roma, wil volgens bovengenoemde Italiaanse krant dat zijn naam gezuiverd wordt door de clubleiding. Het bestuur van de huidige nummer drie in de Serie A is desondanks niet van plan om Fazio tegemoet te komen, zo klinkt het. De routinier kwam in 2016 op huurbasis binnen bij AS Roma en werd een jaar later voor ruim drie miljoen euro definitief overgenomen van Tottenham Hotspur. Hij mocht deze zomer wel vertrekken, maar een deal met een andere club werd niet gesloten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Santon en Nzonzi stonden net als Fazio eveneens op de nominatie om AS Roma in de zomerse transferperiode de rug toe te keren. Hun aanblijven betekent volgens technisch directeur Tiago Pinto echter niet dat Mourinho ze een tweede kans zal geven. De drie spelers zullen in geen geval meer worden ingezet door de Portugese oefenmeester, zelfs niet bij schorsingen en blessures.

Nzonzi, die ook vastligt tot medio 2022, laat het er net als Fazio niet bij zitten .Volgens Corriere dello Sport heeft de vader van de Franse middenvelder er bij de Roma-leiding op aangedrongen om de verbintenis af te kopen. Het is nog niet bekend of het bestuur van de Romeinen Nzonzi die handreiking wil doen. De grote schoonmaak van Mourinho had al als gevolg dat Javier Pastore zijn contract liet ontbinden.