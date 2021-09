PSV presenteert opvolger Shurandy Sambo en strikt Deens talent

Donderdag, 2 september 2021 om 13:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:50

Yunus Bahadir mag zich officieel speler noemen van PSV. De Eindhovense club brengt donderdag naar buiten dat de negentienjarige verdediger eerder deze week zijn handtekening heeft gezet onder een eenjarig contract in het Philips Stadion. Bahadir is afkomstig van Charleroi en sluit in eerste instantie aan bij Jong PSV, zo valt te lezen in de persverklaring.

“Yunus Bahadir is een Belgische rechtsback uit de jeugd van KRC Genk, die die club vorig jaar verruilde voor Charleroi. Het negentienjarige talent uit Luik is meervoudig Belgisch jeugdinternational en was in de jeugd van Genk al actief in de UEFA Youth League. Afgelopen week liep hij stage op PSV Campus De Herdgang, waar hij een contract bij Jong PSV afdwong“, verduidelijkt de technische leiding van PSV de komst van Bahadir.

Een extra rechtsback voor Jong PSV. Welkom op de PSV Campus, Yunus Bahadir! ???? #PSVAcademy — PSV (@PSV) September 2, 2021

Het Eindhovens Dagblad meldde eerder nog dat Bahadir voor twee seizoenen zou gaan tekenen in Eindhoven, maar PSV heeft de jonge verdediger dus voor een jaar weten te strikken. Jong PSV zocht een nieuwe rechtsback na het langdurig wegvallen van Shurandy Sambo. De negentienjarige vleugelverdediger liep onlangs een zware kruisbandblessure op en mist waarschijnlijk het grootste gedeelte van dit seizoen.

Kort na de bevestiging van de komst van Badahir meldt PSV dat August Priske Flyger een eenjarig huurcontract heeft getekend in Eindhoven. De zeventienjarige aanvaller uit Denemarken is afkomstig van FC Midtjylland en sluit aan bij het Onder 18-elftal van PSV. Flyger verlengde eerst nog wel zijn contract bij Midtjylland, voordat hij de tijdelijke overstap maakte naar Nederland.

Name: August Priske Flyger

Age: 17

Nationality: ????

Position: ST



Welkom bij PSV, August! ??#PSVAcademy — PSV (@PSV) September 2, 2021