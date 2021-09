Barcelona hoeft niet te rekenen op 60.000 fans tegen Bayern München

Donderdag, 2 september 2021

Een tegenvaller voor Barcelona wat betreft het toelaten van toeschouwers bij thuiswedstrijden. De Catalaanse overheid heeft volgens AS namelijk bepaald dat Camp Nou voor maximaal 35 procent gevuld mag zijn bij thuisduels van de grootmacht. In Spanje is de bezettingsgraad voor openluchtevenementen opgeschroefd tot zestig procent, maar Barcelona profiteert dus niet van deze beslissing van de Spaanse regering.

Bij indoor-evenementen in Spanje is de maximale capaciteit overigens vastgesteld op veertig procent. Met het oog op de eerste thuiswedstrijd in de groepsfase van de Champions League tegen Bayern München op 14 september had Barcelona gehoopt Camp Nou te kunnen vullen met 60.000 bezoekers. De lokale overheid in Catalonië gaat echter niet mee met de landelijke tendens, waardoor de opening in het miljardenbal door slechts 30.000 fans bezocht kan worden.

Volgens AS zorgt de maatregel van de Catalaanse overheid voor irritatie bij de leiding van Barcelona. Door de coronapandemie is al het nodige geld misgelopen door de lege stadions. Daarnaast wil men eindelijk weer eens in een goedgevuld stadion aantreden tegen een andere Europese topclub. Afgelopen zondag tegen Getafe waren 10.000 fans getuige van de 2-1 overwinning. Een week eerder tegen Real Sociedad (4-2) waren dat er nog ruim 20.000.

Door het verhogen van de capaciteit zijn er op zondag 5 september maximaal 8.500 bezoekers welkom bij het WK-kwalificatieduel van Spanje met Georgië in het Estadio Nuevo Vivero in Badajoz. De ploeg van bondscoach Luis Enrique speelt eerst donderdagavond nog in en tegen Zweden. Spanje heeft uit de eerste drie kwalificatieduels zeven punten verzameld. Zweden heeft een punt minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld.