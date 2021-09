Curieuze transfersoap eindigt voor Filip Kostic met megaboete

Donderdag, 2 september 2021 om 11:55 • Rian Rosendaal

Voor Filip Kostic dreigt een boete van maar liefst 100.000 euro, zo weet BILD donderdag te onthullen. De aanvallende middenvelder weigerde nog te trainen bij Eintracht Frankfurt na de afgeketste transfer richting Lazio. De Duitse club zou Lazio volgens journalist Gianluca Di Marzio bewust een verkeerd emailadres hebben gegeven, waardoor het bod op Kostic nooit aankwam in Frankfurt. Sindsdien staan club en speler lijnrecht tegenover elkaar.

Kostic verscheen door het incident met het mailverkeer niet op de training van Frankfurt en miste afgelopen weekeinde de competitiewedstrijd tegen Arminia Bielefeld (1-1). Technisch directeur Markus Krösche beweert nu echter dat de zaken iets genuanceerder liggen. Volgens hem kon Lazio gewoon niet voldoen aan de vraagprijs van vijftien miljoen euro voor Kostic. “Het is onze taak om de financiële en sportieve stabiliteit van de club te waarborgen“, zo klinkt het in een reactie aan BILD.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Transfer Kostic naar Lazio mislukt vanwege bod op verkeerd mailadres

De middenvelder is woedend en weigert te trainen bij Eintracht Frankfurt. Lees artikel

De breuk tussen Frankfurt en Kostic is nog niet definitief, maar de voormalig middenvelder van FC Groningen moet wel rekening houden met een flinke sanctie. BILD rept over een boete van 100.000 euro. Daarnaast mist Kostic waarschijnlijk het eerstvolgende competitieduel met VfB Stuttgart op 12 september. “Ik zet grote vraagtekens bij zijn rare gedrag“, vervolgt Krösche. “Zo ga je niet met elkaar om, zo simpel is dat. Filip heeft juist veel aan Frankfurt te danken.“

Bij Lazio heeft men inmiddels een streep gezet door het verhaal-Kostic. “Ik wil er verder niets meer over kwijt“, liet technisch directeur Igli Tare optekenen in de Italiaanse media. “Het heeft geen zin meer om er verder over door te gaan. We hadden Filip Kostic graag binnengehaald, maar dat is nu verleden tijd. Wij wensen Eintracht Frankfurt en de speler het allerbeste voor de toekomst.“ De kans is klein dat Lazio ooit terugkeert voor Kostic. “Dat denk ik niet“, zo besloot Tare.