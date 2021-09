Madueke prijst Ronaldo: ‘Voor dat soort spelers de grootste inspiratiebron’

Donderdag, 2 september 2021

Noni Madueke hoopt ooit met het zelfvertrouwen van Cristiano Ronaldo te kunnen spelen. De aanvaller van PSV, die zich met Engeland Onder-21 momenteel voorbereidt op de oefenwedstrijd tegen Roemenië van vrijdagavond, ziet de bij Manchester United teruggekeerde sterspeler nog steeds als zijn grote voorbeeld. Ronaldo was met afstand de meest favoriete speler van Madueke in zijn jeugdjaren.

“Toen ik opgroeide keek ik altijd naar Ronaldo“, zo laat Madueke optekenen in de Engelse media. “Wat hij allemaal liet zien vond ik enorm inspirerend en dat hij nog steeds op topniveau speelt laat vooral zien dat hij nog steeds elke dag keihard werkt. Voor spelers met zelfvertrouwen is hij de grootste inspiratiebron. Maar Ronaldo laat het ook elke keer weer zien als hij het veld betreedt.“ De PSV-aanvaller kijkt sowieso met extra aandacht naar de grote namen uit de voetbalwereld.

“Al mijn idolen, mensen zoals Neymar, Ronaldo Messi en Kylian Mbappé van de nieuwe generatie, spelen met een zelfverzekerde arrogantie. Daar hou ik wel van en het is ook iets wat ik aan mijn spel wil toevoegen“, aldus de ambitieuze Madueke. “Ik heb hoge verwachtingen van mijzelf. Ik kan uitgroeien tot een van de beste spelers in de competitie en daar doe ik dan ook alles aan. Het team staat bij mij altijd voorop. We hebben de Johan Cruijff Schaal al veroverd en weten dus wat het is om succesvol te zijn.“

Madueke wil PSV aan prijzen helpen, maar ziet de Eindhovense club niet als zijn eindstation, ondanks een contract tot medio 2025. “De Premier League is de beste competitie ter wereld en elke jonge Engelse speler wil daar deel van uitmaken“, geeft de openhartige PSV'er toe. “En daarnaast ben ik niet bang om ergens anders heen te gaan om mijn ontwikkeling een boost te geven. Welk land dat dan ook is. Ik ben niet bang om die sprong te wagen. Als je goed presteert zal er altijd interesse zijn. Mijn focus ligt volledig op goed presteren met PSV en daarom is het ook een goede keuze geweest om deze zomer gewoon te blijven“, aldus Madueke.