Ajax krijgt talent geblesseerd terug van Jong Oranje en levert vervanger

Donderdag, 2 september 2021 om 10:33 • Yanick Vos

Jay Gorter heeft het trainingskamp van Jong Oranje verlaten. De KNVB meldt dat de doelman van Ajax geblesseerd is geraakt en terugkeert naar zijn club om te herstellen. De Amsterdammers leveren met Calvin Raatsie tevens de vervanger voor Gorter.

Gorter, die deze zomer door Ajax werd overgenomen van Go Ahead Eagles, hoopte dinsdagavond zijn debuut te maken in De Adelaarshorst. In het stadion van zijn vorige club komt dan Jong Moldavie op bezoek. Een blessure gooit roet in het eten. Waar de doelman geblesseerd aan is geraakt is onbekend. Net als voor Gorter zit zijn vervanger Raatsie voor het eerst bij de definitieve selectie van Jong Oranje.

Van de Looi begint met zijn ploeg volgende week aan de EK-kwalificatiecyclus voor het EK van 2023 in Georgië en Roemenië. Van de Looi riep voor deze interlandperiode vijftien debutanten op. Behalve Gorter kregen ook Kenneth Taylor (Ajax), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Ian Maatsen (Coventry City), Daniël van Kaam (FC Groningen), Neraysho Kasanwirjo (FC Groningen), Jayden Oosterwolde (FC Twente), Fabian de Keijzer (FC Utrecht), Quinten Timber (FC Utrecht), Sepp van den Berg (Preston North End), Fodé Fofana (PSV), Bart Verbruggen (Anderlecht), Kenzo Goudmijn (Sparta Rotterdam), Melayro Bogarde (TSG Hoffenheim) en Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers) voor het eerst een uitnodiging.

Selectie Jong Oranje:

Doel:Calvin Raatsie (Ajax), Bart Verbruggen (Anderlecht), Fabian de Keijzer (FC Utrecht)

Verdediging: Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen) Ian Maatsen (Coventry City), Neraysho Kasanwirjo (FC Groningen), Jayden Oosterwolde (FC Twente), Sven Botman (Lille OSC), Sepp van den Berg (Preston North End), Melayro Bogarde (TSG Hoffenheim), Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers)

Middenveld: Jurgen Ekkelenkamp (Hertha BSC), Kenneth Taylor (Ajax), Daniël van Kaam (FC Groningen), Quinten Timber (FC Utrecht), Ludovit Reis (Hamburger SV), Kenzo Goudmijn (Sparta Rotterdam)

Aanval: Myron Boadu (AS Monaco) , Daishawn Redan (PEC Zwolle), Fodé Fofana (PSV), Brian Brobbey (RB Leipzig), Joshua Zirkzee (Anderlecht)