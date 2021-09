Barcelona, Real Madrid en Juventus blijven dromen over Super League

Donderdag, 2 september 2021 om 10:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:48

De plannen voor de Super League zijn nog niet definitief doorgestreept. Volgens onder meer RMC Sport en The Sun hebben Barcelona, Juventus en Real Madrid een groot PR-bureau ingeschakeld om de ambitieuze ideeën in kaart te brengen. Het bureau heeft vestigingen in Londen en Brussel, zo voegt men eraan toe. In het voorjaar wilden in totaal twaalf clubs een nieuwe Europese topcompetitie starten, maar door de storm aan kritiek die ontstond haakten de meeste clubs al snel af.

Flint Public Relations heeft met het oog op de Super League al een uitgebreid document in elkaar gezet met de naam: ''De weg vrijmaken voor de Super League; strategieën voor wederopbouw, de herstart en de triomf.' Volgens The Sun wil het pr-bedrijf een ijzersterke campagne opzetten waarin het Europse model dat de UEFA hanteert wordt neergezet als een 'monopolie van misbruik'. Er zouden zelfs al verschillende topadvocaten zijn ingeschakeld om de gevolgen van een nieuwe periode van ophef tegen te gaan.

Barcelona, Juventus en Real behoren lijken alleen te staan met hun plannen voor de veelbesproken Super League. De drie topclubs behoren vanwege de ambities om zich af te scheiden niet meer tot de European Club Association (ECA). Deze organisatie staat sinds kort onder leiding van Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter en eigenaar van Paris Saint-Gerrmain. De Fransen waren overigens eerder dit jaar niet betrokken bij de nieuwe Europese competitie. De overige negen clubs die de Super League voortijdig verlieten zijn ook weer aan de ECA verbonden: Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Liverpool, AC Milan, Internazionale en Atlético Madrid.

Real is niet alleen genoemd als deelnemer aan de Super League. De grootmacht werd onlangs door Mundo Deportivo namelijk ook in verband gebracht met een overstap naar de Premier League. Een dergelijke overstap zou niet alleen baanbrekend en een unicum zijn, maar zou volgens het dagblad om meerdere redenen serieus worden bestudeerd door de Madrileense topclub. Real Madrid is de problemen en obstakels in Spanje meer dan zat, zo klonk het enkele weken geleden. De Spaanse topclub distantieerde zich al snel van de berichtgeving over een vertrek uit LaLiga.

"Vanwege de berichtgeving in de krant Mundo Deportivo van vandaag, waarin te lezen valt dat wij zouden onderzoeken of het mogelijk is om LaLiga in te ruilen voor de Premier League, wil Real Madrid duidelijk maken dat dit totale onzin is. Het is een absurd idee en tevens onmogelijk. Het enige doel van deze berichtgeving is het zorgen voor onrust bij onze club”, zo werd half augustus naar buiten gebracht door de Real-leiding.