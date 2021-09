Brobbey noemt minimaal aantal goals in debuutseizoen bij RB Leipzig

Donderdag, 2 september 2021 om 10:06 • Laatste update: 10:17

Brian Brobbey wil dit seizoen twaalf tot vijftien doelpunten maken bij RB Leipzig. Dat aantal heeft de negentienjarige spits zichzelf als doel gesteld voor zijn eerste jaargang in Duitsland. De van Ajax overgekomen aanvaller wil daarnaast stunten in de Champions League. Leipzig is ingedeeld in een poule met Manchester City, Paris Saint-Germain en Club Brugge.

Brobbey raakte in mei geblesseerd aan zijn hamstring en is inmiddels hersteld. Tot dusver kwam hij tot 34 speelminuten in de Bundesliga en DFB Pokal. In gesprek met het Algemeen Dagblad laat hij weten dat hij nog moet wennen aan de speelwijze van trainer Jesse March. “Die is anders dan bij Ajax. Hier wordt van een spits verwacht dat hij sprints in de diepte blijft maken. Bij Ajax deed ik dat ook weleens, maar hier verwachten ze dat continu. Het voetbal in de Bundesliga is zwaarder en sneller. Daar word ik voor klaargestoomd."

Leipzig nam Brobbey transfervrij over van Ajax, terwijl het 23 miljoen euro neertelde voor André Silva. Ondanks de concurrentie van de Portugees en de Deense aanvaller Yussuf Poulsen voelt Brobbey het vertrouwen van de trainer. De spits wil naar eigen zeggen veel spelen, belangrijk zijn met doelpunten en een bijdrage leveren aan het winnen van een prijs. “Ik heb mijzelf ten doel gesteld minimaal twaalf tot vijftien goals te maken.” Om de concurrentie maakt Brobbey zich niet druk. ”Dat is geen probleem. Ik ken mijn kwaliteiten. Als de kans komt, ga ik er staan.”

In de Champions League zijn PSG en City de favorieten in de poule met Leipzig en Club Brugge. “Noa (Lang, red.) en ik grapten al dat we om de Europa League gingen strijden. Op de club ging dat ook zo”, aldus Brobbey, die desondanks niet voor de derde plaats gaat in de poule. Leipzig wil overwinteren in de Champions League. “Leipzig heeft PSG vorig seizoen ook een keer verslagen. We zijn een jonge groep en gaan voor elkaar door het vuur. Dan is veel mogelijk. De trainer zei ook dat dit de topduels zijn en niet die in de Europa League." Leipzig start het Champions League-seizoen op woensdag 15 september met een uitwedstrijd tegen Manchester City.