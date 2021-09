Moriba doet eindelijk zijn mond open: ‘Ontving beledigende berichten’

Donderdag, 2 september 2021 om 09:43 • Rian Rosendaal

Iliax Moriba heeft een behoorlijk slecht gevoel overgehouden aan zijn vertrek bij Barcelona. Volgens de door RB Leipzig aangetrokken middenvelder zijn er door de Catalanen de nodige leugens verspreid over de reden van de plotselinge breuk. De pas achttienjarige Moriba kijkt in een uitgebreid interview met Marca terug op een donkere periode in zijn nog jonge bestaan als profvoetballer.

“De laatste maanden zijn de moeilijkste maanden geweest in mijn leven“, zo verklaart de openhartige Moriba kort na zijn overgang richting Leipzig. “Wij hebben als familie beledigende berichten ontvangen, maar dat heeft ons gelukkig niet gebroken. Maar het is wel zo dat ik zulke berichten niet verdien.“ Veel Barcelona-supporters vinden het onbegrijpelijk dat het talent uit de eigen opleiding niet is ingegaan op het contractvoorstel en uiteindelijk voor de Bundesliga heeft gekozen.

“De mensen bij Barcelona hebben veel dingen verklaard die simpelweg niet waar zijn. Maar ondertussen moesten wij wel onze lippen op elkaar houden uit respect voor de club“, vervolgt de teleurgestelde Moriba zijn terugblik. “Het is niet eerlijk, de dingen die over mij zijn gezegd door Barcelona in de media.“ De vertrokken middenvelder dacht in de afgelopen periode juist progressie te boeken bij Barcelona, zeker ook omdat trainer Ronald Koeman het wel in hem zag zitten.

“Met de steun van de fans ben ik een betere speler geworden bij Barcelona. De supporters hebben zich in de laatste paar maanden alleen niet weten te gedragen“, geeft Moriba nogmaals blijk van zijn teleurstelling. “Al wil ik ook weer niet de gehele aanhang beoordelen op basis van een aantal mensen. Barcelona zit voor altijd in mijn hart, ook al zijn het zware maanden geweest. Dat is nu echter geweest en ik wens de club het allerbeste. Met name Ansu Fati, nu ik heb gezien dat hij het shirt met nummer 10 gaat dragen. Hij is ook de meest geschikte speler om dat shirt over te nemen.“

Fati neemt het shirt over van clubicoon Lionel Messi, die op enorm veel waardering kan rekenen van Moriba. “Elk kind droomt ervan om met Messi te mogen spelen. Wat hij bij Barcelona heeft gepresteerd is echt ongelooflijk. En het was ook nog eens een goed persoon, hij probeert altijd om jonge spelers te helpen. Ik zal hem de hand schudden als we tegen elkaar spelen, maar als de wedstrijd begint is de vriendschap over. Dan zal ik alles geven voor Leipzig“, aldus Moriba.