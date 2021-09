John de Jong verklaart wilde PSV-geruchten over Boateng en Insigne

Donderdag, 2 september 2021 om 09:22

PSV was de afgelopen transferperiode zeer bedrijvig op de transfermarkt. Directeur voetbalzaken John de Jong haalde met Joël Drommel, Carlos Vinícius, André Ramalho, Phillipp Mwene en Davy Pröpper vijf nieuwe spelers naar Eindhoven. In de wandelgangen doken ook de namen van Jérôme Boateng, Lorenzo Insigne en Angelo Fulgini op. Ondanks de geruchten waren deze spelers nooit in beeld bij PSV, vertelt De Jong in een interview met het Eindhovens Dagblad.

Boateng zat zonder club na zijn vertrek bij Bayern München en werd gelinkt aan PSV. Hij zou zelfs zijn gesignaleerd op De Herdgang. Volgens De Jong is de Duitse verdediger, die uiteindelijk tekende bij Olympique Lyon, nooit in beeld geweest. Hetzelfde geldt voor Insigne, wiens contract volgend jaar afloopt bij Napoli. Net als Fulgini, op wie PSV volgens L’Équipe een bod zou hebben uitgebracht van acht miljoen euro, was Insigne niet in beeld.

“Ik lees lang niet alles”, reageert De Jong tegenover het regionale dagblad. “Maar via collega's of kennissen hoor je natuurlijk wel grotendeels wat er geschreven wordt. Soms klopt er niks van, al is het ook wel verklaarbaar waarom het zo is. De belangen van zaakwaarnemers en clubs kunnen soms flink uiteenlopen, om maar wat te noemen. Nee, Boateng en Insigne hebben we niet op de radar gehad. En over Fulgini hebben we een paar jaar geleden voor het laatst een keer intern gesproken. Verder is er niets geweest.”

Over het gerucht dat PSV dinsdag nog een miljoenenbod zou hebben gedaan op Fulgini, haalt De Jong zijn schouders op. “Wat er allemaal in de media verschijnt, daar heb ik geen invloed op. Uiteindelijk is het mijn taak om de werkelijke gang van zaken in de voetballerij goed te volgen”, aldus De Jong, die bevestigt dat hij een poging heeft gewaagd om Luuk de Jong aan te trekken toen Sevilla met Rafa Mir een nieuwe spits aantrok. In de gesprekken bleek dat PSV er met Sevilla uit kon komen. “Luuk is daarna snel duidelijk geweest en heeft opnieuw aangegeven dat hij in Spanje voor zijn kans wilde gaan.”