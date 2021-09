‘Dat zelfs Louis van Gaal geen wonderdokter is bleek gisteravond’

Er is de nodige kritiek op het Nederlands elftal na het enigszins teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen Noorwegen van woensdagavond. Verbazing is er onder meer over de vrijheid die Erling Braut Haaland soms kreeg van de verdedigers van Oranje. Louis van Gaal had zijn manschappen vooraf nog gewaarschuwd voor het grote gevaar in de Noorse voorhoede, maar desondanks hadden Virgil van Dijk en consorten de grootste moeite met de fysiek sterke aanvaller.

“Hoewel de roem de wonderboy van Borussia Dortmund was vooruitgesneld deden de Nederlandse internationals te weinig met alle waarschuwingen vooraf. En ook het advies van bondscoach Van Gaal om de toevoer naar het krachtmens te verhinderen, leek niet aan Virgil van Dijk en co besteed“, schrijft Valentijn Driessen in zijn bijdrage voor De Telegraaf. Ook Stefan de Vrij had veel moeite met de boomlange spits. “Al in de derde minuut liet de Noorse spits het centrale verdedigingsduo Van Dijk- Stefan de Vrij z’n hielen zien.“

Driessen kijkt ook met een kritisch oog naar het optreden van Steven Berghuis in Oslo. “Zijn basisplaats bij Oranje had een impuls voor hem moeten zijn in deze moeilijke fase van zijn loopbaan. Sinds zijn overstap naar Ajax is hij geen schim van de Feyenoorder Berghuis“, zo luidt de harde conclusie van de chef voetbal. “Hoewel hij inmiddels op de bank is beland in Amsterdam, kreeg hij het vertrouwen van bondscoach Van Gaal. Na drie kwartier mocht hij echter inrukken en maakte plaats voor Donyell Malen“, aldus Driessen.

Volgens het Algemeen Dagblad is Van Gaal als zelfbenoemd 'slowstarter' in stijl begonnen aan zijn derde dienstverband als bondscoach van Oranje. “In en tegen Noorwegen had Oranje wel het balbezit, maar totaal geen overtuiging. Eén geluk: de grootste concurrent Turkije won ook niet“, doelt men op het 2-2 gelijkspel van de Turken tegen Montenegro. Het gezicht van Memphis Depay vertelde het verhaal van het WK-kwalificatieduel in Oslo. “Het was de slotfase van de wedstrijd, en weer strandde een aanval nog voordat de bal überhaupt de spits van Oranje in de doelmond had bereikt. Zelfs een slotoffensief zat er niet echt in op de eerste avond van het tijdperk Louis III. Met 1-1 leed Oranje alweer het tweede puntenverlies in vier duels in de WK-kwalificatie, nadat er in maart al de pijnlijke 4-2 nederlaag in Turkije was.“

Volgens Willem Vissers van de Volkskrant beschikt nog steeds over een talentvolle generatie, ondanks het mislukte EK van deze zomer. “De vraag blijft of Van Gaal dat tot het WK zal meemaken. Hij is 70 jaar en echt begonnen aan zijn laatste kunstje, waarin hij alle lessen en wijsheden wil laten samenvloeien.“ Vissers zag in ieder wel al een groot verschil met de situatie van enkele maanden geleden, toen Frank de Boer nog de scepter zwaaide. “Sowieso qua spelsysteem, maar ook qua intentie en teamkracht. Een achterstand leidde nu eens niet tot een kansloze exercitie. Dat komt niet alleen door Van Gaal.“

“Aanvoerder Virgil van Dijk is terug, de leider in en buiten het veld, de baas die zijn mannen hun plek wijst, die kort na rust even de vinger terug liet zetten in de kom en die altijd aanwezig is, hoe moeilijk hij het ook had met Haaland en hoeveel wedstrijdritme hij ook tekort komt“, krijgt de Liverpool-verdediger een compliment voor zijn optreden op Noorse bodem. Trouw denkt dat het Nederlands elftal in goede handen is bij Van Gaal, al weet men ook dat de inmiddels zeventigjarige coach niet kan toveren.

“Dat zelfs Van Gaal geen wonderdokter is die per direct het juiste medicijn toedient, bleek gisteravond. Aan de hartstocht en strijdvaardigheid lag het niet bij Nederland; die kwam zeker in de tweede helft bovendrijven. Maar uiteindelijk miste Nederland de creativiteit en de kwaliteiten om de rode Noorse muur te slopen.“ Voor Oranje staan er nu twee thuisduel op het programma: zaterdag tegen Montenegro en dinsdag tegen Turkije.