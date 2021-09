Frenkie de Jong noemt pluspunt aan nieuwe rol onder Van Gaal

Donderdag, 2 september 2021 om 07:48 • Yanick Vos • Laatste update: 08:44

Frenkie de Jong speelde woensdagavond tegen Noorwegen als controlerende middenvelder, daar waar hij bij zijn club Barcelona een iets meer aanvallende rol heeft. De Oranje-international liet na afloop van het 1-1 gelijkspel weten dat hij zich goed voelt in zijn rol vlak voor de verdediging, met Davy Klaassen en Georginio Wijnaldum als collega’s op het middenveld. In zijn andere rol komt hij meer aan de bal, wat hij ziet als een pluspunt.

Klaassen en Wijnaldum speelden tegen Noorwegen meer vooruitgeschoven dan De Jong. De ex-Ajacied werd veel gezocht in de opbouw en liet zich regelmatig uitzakken tussen de verdedigers. “Ik kwam veel aan de bal en daar hou ik van”, reageerde De Jong in gesprek met de NOS op zijn rol in zijn 32ste interland voor Oranje. “Soms moest ik het iets anders invullen. Zeker als zij met twee spitsen spelen, kan ik niet te veel voor de bal gaan lopen. Anders gaat het qua restverdediging niet goed. Dus ik speelde iets gereserveerder.” De Jong had in 90 minuten 130 balcontacten. Hij noteerde een passnauwkeurigheid van 95 procent.

Hoewel De Jong blij is met zijn rol, stond hij naar eigen zeggen met een teleurgesteld gevoel voor de camera vanwege het puntenverlies. “We hebben een beetje geluk dat Turkije gelijkspeelt, dus we hebben het nog in eigen hand. Ik vind wel dat wij beter moeten”, aldus De Jong. “Ik denk dat we veel te weinig kansen hebben gecreëerd. We doen te weinig aan de bal, ik denk dat ik daar zelf ook meer in kan doen. Ik had veel de bal en heb daar meer mee moeten doen. We kwamen moeilijk tot kansen. Het is niet goed genoeg als je zoveel de bal krijgt.”

Dat Oranje moeizaam tot kansen kwam, had volgens Van Gaal te maken met slordigheid aan de bal. “Ik denk zeker dat we slordig waren”, is De Jong het eens met de trainer. “Ik denk dat we ook af en toe niet de goede keuzes maken. Je hebt wel eens een dag dat het niet lukt, dan is het goed dat je in ieder geval niet verliest. Je had wel soort van controle, maar te weinig. Met de staat van dienst van het Nederlands elftal en de kwaliteit die wij hebben, moeten we gewoon altijd winnen.” Nederland vervolgt de WK-kwalificatie zaterdagavond (20.45 uur) met een wedstrijd tegen Montenegro in het Philips Stadion.