Erling Haaland: ‘Virgil van Dijk kwam naar me toe en zei: ‘F*cking hell...‘’

Donderdag, 2 september 2021 om 00:01 • Laatste update: 00:04

Erling Braut Haaland dacht Virgil van Dijk tijdens het duel tussen Noorwegen en Nederland (1-1) een gebroken vinger te hebben bezorgd. De 21-jarige spits vertelt na afloop van het treffen in gesprek met TV2 dat de aanvoerder van Oranje naar hem toe en zei dat hij dacht dat hij zijn vinger had gebroken tijdens een duel tussen de twee. Bas Ticheler, perschef van Oranje, vertelt op de persconferentie dat de vinger van Van Dijk niet gebroken is, maar uit de kom schoot.

Van Dijk moest na een duel met Haaland vroeg in de tweede helft even naar de kant met een probleem aan zijn vinger. De verdediger verdween met de medische staf even kort naar binnen en keerde vervolgens weer terug op het veld, met tape om zijn vinger. “Ik denk dat ik Van Dijk zijn vinger gebroken heb”, vertelt Haaland. “Hij kwam naar me toe en zei: ‘F*cking hell, ik denk dat je mijn vinger gebroken hebt'. Ik heb geen idee hoe dat gebeurde.”

20' GOAL Noorwegen Haaland wordt alleen gelaten en de tackle van Van Dijk is te laat. Het staat 1-0.#nooned pic.twitter.com/nS97bcfL0o — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 1, 2021

Haaland opende na twintig minuten spelen de score in Oslo. “Ik was een beetje verbaasd dat er niemand om me heen stond”, zegt de spits. Doordat Cody Gakpo wat langzaam aansloot, werkte de buitenspelval niet en kon Van Dijk een doelpunt van Haaland niet meer voorkomen met een tackle. “We speelden tegen een van de beste landenteams van de wereld en ik denk dat we goed konden meekomen. We hadden een plan en hebben dat goed uitgevoerd. Ik ben best trots op dit resultaat, ook al is het geen overwinning.”

“Erling was waarschijnlijk de beste op het veld. We zien dit week in, week uit van hem”, zo oordeelt de Noorse bondscoach Stale Solbakken in gesprek met TV2. “Nederland is een team dat heel, heel goed aan de bal is. Je hebt het gevoel dat ze altijd kunnen toeslaan. Wij hebben ook onze kansen gehad en de jongens hebben een goed gevoel aan deze wedstrijd overhouden, omdat we niet alleen maar hebben hoeven verdedigen.”