Hans Kraay jr. snapt Louis van Gaal niet: ‘Dat heb je niet één minuut gedaan'

Woensdag, 1 september 2021 om 23:53 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:59

Hans Kraay jr. is teleurgesteld in Louis van Gaal na de interland tussen Noorwegen en Nederland (1-1) in de WK-kwalificatie. De analyticus van ESPN zag Oranje naar eigen zeggen ‘geen minuut’ in een 4-3-3-opstelling spelen omdat Jurriën Timber en Daley Blind voortdurend mee naar voren gingen. Kraay Jr. benadrukte in de televisiestudio dat Erling Braut Haaland in de spits bij Noorwegen stond en niet oud-voetballer Johnny van de Beukering, die niet bekend stond om zijn snelheid.

Kraay jr. vond het Nederlands elftal ‘heel erg slecht spelen’. “Die backs van ons, dat zijn helemaal geen backs onder Van Gaal”, zo klonk de oprechte verbazing bij de analyticus. “Jurriën Timber staat heel de wedstrijd rechtsbuiten en moet voortdurend achter tegenstanders aanlopen. Die ziet alleen maar rugnummers. Je hebt Stefan de Vrij en Virgil van Dijk achterin en dan Frenkie de Jong ervoor. Die moeten met vijftig meter in hun rug spelen tegen Erling Braut Haaland. De backs van Oranje zijn bij balbezit helemaal weg. Timber is weg, Daley Blind is weg.”

?? Hans heeft geen goed woord over voor de tactiek van Van Gaal. "ik vind het een kamikazetactiek. Dit lijkt in de verste verte niet op 4-3-3" pic.twitter.com/cXZaqwXAWq — ESPN NL (@ESPNnl) September 1, 2021

“Je zou toch verwachten dat als je maar met twee centrale verdedigers speelt tegen zo’n bloedsnelle, dat Timber gaat en Blind blijft. Dat Blind gaat en Timber blijft. Ik vind het echt kamikaze-tactiek”, stelde Kraay jr. “Dit is geen 4-3-3. Dit lijkt op de verste verte niet op 4-3-3. Ga het dan ook geen 4-3-3 noemen.” Presentator Jan Joost van Gangelen vond het jammer dat Kraay jr. geen interviews meer rond Oranje verzorgt, omdat ‘het lekker geschuurd zou hebben’. “Dat had ik erg leuk gevonden ja”, zei de oud-voetballer enigszins cynisch, om vervolgens een denkbeeldige vraag hardop te stellen: “‘Louis, jij belooft 4-3-3 te spelen, maar dat heb je niet een minuut gedaan’.”

Kraay jr. deelde onvoldoendes uit aan Timber, Blind, Georginio Wijnaldum, Steven Berghuis en Memphis Depay. “Het is veelzeggend dat De Vrij de beste was. Van Gaal? Een 5,5”, antwoordde hij. “Dat vind ik de grootste teleurstelling. Als je zegt dat je een man bent die naar de spelers luistert, dan geloof ik hem. De bepalende spelers waarmee hij gesproken heeft, willen het liefst 4-3-3 spelen. Dan moet je dat doen. Maar hij heeft nul minuten 4-3-3 laten spelen. De backs zijn nooit backs geweest. Dat is afschuwelijk voor De Vrij en ook Van Dijk, die nog niet helemaal top is. Van Gaal heeft geluk gehad dat De Vrij de situaties goed inschat. Dat-ie Van Dijk rugdekking geeft en dat-ie snel is.”

“Over Van Dijk hoeven we ons geen zorgen te maken. Dat is een topverdediger en die zit over een paar wedstrijden weer op zijn niveau. Maar ook een wereldverdediger zou je moeten helpen door een back naar voren te laten gaan en de andere niet, zeker tegen Haaland. Ze spelen niet tegen Johnny van de Beukering”, besloot Kraay jr.