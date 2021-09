Rafael van der Vaart: ‘Jullie hemelen hem op, maar ik heb hem niet gezien’

Woensdag, 1 september 2021 om 23:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:43

Rafael van der Vaart kan zich woensdagavond niet vinden in de woorden van zijn collega’s van de NOS. Tijdens de nabeschouwing op het WK-kwalificatieduel tussen Noorwegen en Oranje (1-1) laten Pierre van Hooijdonk en Theo Janssen zich zeer positief uit over Davy Klaassen, die het enige Nederlandse doelpunt maakte. Van der Vaart is het echter niet eens met de twee analisten en heeft de middenvelder, los van het doelpunt, ‘niet gezien’.

Van Hooijdonk was in de rust al er te spreken over het optreden van Klaassen. “Hij is de beste speler aan Nederlandse kant en hij is ook agressief in de duels”, zei de analyticus halverwege. Ook na afloop roemt Van Hooijdonk met name de werklust van de Ajacied. “Hij was eigenlijk onze Noor. Hij is negentig minuten blijven gaan als de brandweer en hij dook op waar het gevaarlijk kon worden. Als je het hebt over creativiteit vanuit het middenveld, dan leverde hij echt dat pluspunt. Hij schuwt het duel niet en hij klapt er echt in. Ik vond het vanavond hartverwarmend om hem in actie te zien”, spreekt Van Hooijdonk lovend.

Van der Vaart, aanwezig in het Ullevaal Stadion, reageert echter kritisch op de lofzang uit de studio van de NOS. “Ik hoor wat Pierre zegt en hij is natuurlijk negentig minuten inderdaad bezig. Maar hij staat wel op een positie waar je creativiteit nodig hebt. Kijk, als Davy niet had gescoord, dan zou je hem eigenlijk bijna niet gezien hebben. De tweede helft dacht ik zelfs: doet hij nog mee? Natuurlijk is het een jongen die gaat, maar ik vind wel dat hij in zijn rol nog vaker aan de bal moet komen en de beslissende steekbal moet geven. Jullie hemelen hem op omdat hij een doelpunt gemaakt heeft, maar ik heb hem voor de rest niet gezien”, aldus Van der Vaart.

Theo Janssen kan zich wel vinden in de woorden van zijn collega in Oslo, maar roemt Klaassen toch; met name om zijn werklust. “Hij was de enige die de duels aanging en veel tweede ballen oppikte. Inderdaad, in aanvallend opzicht heeft hij misschien te weinig gebracht, maar dat had denk ik ook te maken met de spelers om hem heen: er was gewoon zó weinig ruimte”, vindt Janssen, die onderbroken wordt door Van Hooijdonk. “Rafael, Klaassen is toch ook geen creatieve nummer 10? Het is een lopende nummer 10, die in de zestien gewoon vaak moet aansluiten. Zo wilde Louis van Gaal dat vooraf ook hebben en Klaassen heeft het fantastisch ingevuld”, besluit de analist.