Van Gaal ziet lichtpunt bij Oranje: ‘Ik vond hem echt fantastisch spelen’

Woensdag, 1 september 2021 om 23:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:28

Louis van Gaal concludeert na afloop van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen (1-1) dat het Nederlands elftal aan de bal te onzorgvuldig was om te winnen. De bondscoach tempert het verwachtingspatroon door te stellen dat Oranje niet 'wereldtop' is. Van Gaal licht verder Stefan de Vrij uit als uitblinker.

Nederland kwam op achterstand door een treffer van Erling Braut Haaland en maakte dat goed via een doelpunt van Davy Klaassen. "Wij hebben gespeeld om te winnen, maar dat is niet gelukt omdat we veel te onzorgvuldig waren, in situaties dat het in mijn ogen niet hoefde", aldus Van Gaal tegenover de NOS. "Dat is de reden. Maar dat onzorgvuldig is natuurlijk omdat de tegenpartij in een hele compacte ruimte heeft verdedigd. Dan is het niet zo makkelijk. Dan moet je creatief zijn, maar ook vast aan de bal, en dat waren we niet. Dan moet iedereen ook de vorm hebben."

Noorwegen gokte op de counter en maakte het Oranje daarmee erg lastig. "Ik vind dat zij dat fantastisch hebben gedaan", zei Van Gaal. "Noorwegen heeft als team erg goed gespeeld. We kunnen wel denken dat dit Nederlands elftal top van de wereld is, maar dat is het dus niet. We moeten als team functioneren en Noorwegen heeft dat gedaan. We moeten dan creativiteit brengen die we nu missen. Dat heb ik ook in de rust gezegd: 'Wij moeten durf tonen en wachten tot het moment dat wij de diepte in kunnen spelen.' Dat is niet gelukt."

Haaland had Nederland nog veel meer pijn kunnen doen. "Dat had gekund, want hij schoot hem op de paal", weet Van Gaal. "Dat was een fantastische pass ook naar hem (van Martin Ödegaard, red.). Aan die actie kun je niets doen, dat is de kwaliteit van Haaland. Ik moet zeggen dat het bij twee, drie momenten is gebleven. Ik vond De Vrij fantastisch spelen, echt fantastisch spelen."

Van Gaal hoorde na afloop dat Turkije in de absolute slotfase punten verspeeld heeft tegen Montenegro (2-2), hetgeen gunstig is voor Oranje. "Je weet dat ik altijd het geluk aan mijn kont heb hangen", grapte Van Gaal, die gevraagd werd naar de tactiek zaterdag tegen de Montenegrijnen. "Ik vind het te ver gaan om nu na één wedstrijd te zeggen dat we geen 4-3-3 kunnen spelen. Dat heeft ook te maken met de vorm van de dag van de spelers. Ik heb van tevoren gezegd dat we mager zitten in de buitenspelers, dat is vandaag ook gebleken."