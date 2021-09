Interview met Virgil van Dijk na Noorwegen - Nederland even verstoord

Het interview dat Virgil van Dijk na afloop van de interland tussen Noorwegen en Oranje (1-1) gaf aan de NOS, werd even ruw verstoord. Een man stapte het veld op om een foto met de aanvoerder van het Nederlands elftal te vragen, maar de centrumverdediger duwde hem van zich af en probeerde zijn verhaal te vervolgen. Van Dijk is van mening dat Oranje in Oslo had kunnen winnen.

“Het is balen hoe we de eerste goal tegen krijgen. We hebben genoeg mogelijkheden gehad om de winnende te maken. Waar het mis ging bij de eerste goal? We sluiten aan en helaas is Cody (Gakpo, red.) degene die blijft staan”, zo begint Van Dijk. Voor hij zijn verhaal kan afmaken, stapt een man op hem af. Met een telefoon in zijn hand vraagt hij om een foto. Van Dijk duwt de man van zich af en probeert vervolgens zijn verhaal na een korte stilte te vervolgen.

“Helaas is Cody degene die achter bleef. Kan gebeuren. Mag eigenlijk niet gebeuren, dat moeten we de volgende wedstrijd beter doen. Via de kluts gaat die bal erin en daarna waren we onrustig, maar we kregen wel mogelijkheden. Zij ook, met die bal op de paal”, zegt Van Dijk. Erling Braut Haaland nam na twintig minuten het Noorse doelpunt voor zijn rekening. “Hij is een geweldige spits, dat moet je erkennen. Snel, opportunistisch: ja, daar moet je goed op voorbereid zijn.”

“Het was een lastige pot, dat wisten we van tevoren. Maar we hadden hier wel moeten winnen. Als je ziet dat we nog steeds mogelijkheden creëren... We hadden net het geluk niet. Tja, nu moeten we het in die andere twee wedstrijden gaan doen”, vervolgt de aanvoerder van Oranje. Turkije speelde tegelijkertijd met 2-2 gelijk tegen Montenegro, waardoor Oranje niet verder achterop raakt. “Het helpt wel. Maar goed, ik vind dat wij niet afhankelijk moeten zijn van de andere landen. We moeten het zelf in de komende twee wedstrijden gaan doen. Hopelijk gaan we dit recht zetten.”