Frans sterrenensemble lijdt pijnlijk puntenverlies na rode kaart

Woensdag, 1 september 2021 om 22:48 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:57

Frankrijk is woensdagavond tegen puntenverlies aangelopen in Groep B van de WK-kwalificatiereeks. In eigen huis kwam les Bleus, die met tien man kwamen te staan na een rode kaart van Jules Koundé, niet langs Bosnië en Herzegovina. Desalniettemin blijven de Fransen (acht punten) koploper in de groep, waarin Oekraïne met vier punten uit vier wedstrijden tweede staat. Finland (twee punten), speelde twee duels minder dan de nummers een en twee en staat derde; Bosnië en Herzegovina en Kazakhstan staan vierde en vijfde met twee punten uit drie duels.

Bondscoach Didier Deschamps had een opvallende positie ingeruimd voor Jules Koundé, die niet, zoals gebruikelijk, als centrumverdediger fungeerde, maar als rechtsachter. Verder liet de keuzeheer Jordan Veretout van AS Roma debuteren op het middenveld, dat gecompleteerd werd door Paul Pogba en Thomas Lemar. Het aanvalstrio werd gevormd door Antoine Griezmann, Karim Benzema en Kylian Mbappé. Bij Bosnië en Herzegovina konden onder meer Edin Dzeko en Miralem Pjanic rekenen op een basisplek.

In de derde speelminuut kregen de Fransen een grote kans op de openingstreffer. Benzema kwam oog in oog te staan met doelman Ibrahim Sehic, die echter op tijd zijn doel uit was en op uitstekende wijze redding bracht. Vervolgens namen de bezoekers het initiatief opvallend genoeg over. Na een klein kwartier spelen kwam Dzeko in kansrijke positie, maar zijn geproduceerde schot werd een prooi voor doelman Hugo Lloris. Enkele minuten later troefde Ermedin Demirovic Raphaël Varane af en nam hij het vijandige doel onder vuur; via de rug van Presnel Kimpembe smoorde het schot echter in de kiem.

Halverwege de eerste helft deed Frankrijk voor het eerst weer een duit in het zakje via Mbappé, die gevaarlijk uithaalde maar de buitenkant van de paal trof. Gescoord werd er wel aan de overzijde. Na een combinatie met Demirovic kreeg Dzeko buiten het zestienmetergebied voor zijn voeten. De spits koos de linkerbenedenhoek uit en zorgde met een fraaie schuiver voor de 0-1. Binnen vier minuten werd de score al genivelleerd. Kimpembe legde de bal vanuit een corner neer bij de eerste paal, waar Griezmann op de juiste plek stond om binnen te knikken: 1-1.

Zes minuten na rust ging het opnieuw mis voor de Fransen. Koundé, die toch al een zeer ongelukkige wedstrijd speelde op de rechtsbackpositie, werd met rood van het veld gestuurd. Hij had een harde tackle in huis op Sead Kolasinac. In eerste instantie leek de verdediger van Sevilla weg te komen met geel, maar na het bekijken van de videobeelden moest hij van arbiter Sandro Schärer alsnog vertrekken. In het restant van de wedstrijd bleven grote kansen uit en het scorebord kwam niet meer in beweging.