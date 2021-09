Oranje op rapport: bijna de helft van de spelers scoort onvoldoende

Woensdag, 1 september 2021 om 22:45 • Laatste update: 23:02

Het Nederlands elftal is er woensdag niet in geslaagd om te winnen van Noorwegen (1-1). Voetbalzone beoordeelt de spelers van het Nederlands elftal die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.

Spelersrapport Oranje tegen Noorwegen

SPELER CIJFER Justin Bijlow 6,5 Jurriën Timber 5 Stefan de Vrij 5,5 Virgil van Dijk 6 Daley Blind 4,5 Georginio Wijnaldum 5 Frenkie de Jong 6 Davy Klaassen 6,5 Steven Berghuis 6 Memphis Depay 5,5 Cody Gakpo 5 Donyell Malen 5

Cijfers Oranje

Justin Bijlow: 6,5

Bijlow onderscheidde zich na een kwartier met een eliteredding op de doorgebroken Erling Braut Haaland, waarbij de debutant van Oranje hoog bleef om het schot te blokken. Bijlow had logischerwijs geen antwoord op het doelpunt van Haaland en het schot op de paal verderop in de wedstrijd. Bijlow werd door het druk zetten van de Noren veelvuldig gedwongen tot de lange bal, die met grote regelmaat niet aan kwam.

Jurriën Timber: 5

Timber had ogenschijnlijk de opdracht om zich vooral in aanvallend opzicht in te schakelen en deed dat ongelukkig. Verdedigend liet hij na een kwartier een enorm gat vallen aan de rechterkant van de defensie, waaruit na een kwartier een enorme kans voor Haaland kwam. In de tweede helft leidde een zwakke pass op Gakpo een vlijmscherpe counter in, waarbij Haaland de paal raakte.

Stefan de Vrij: 5,5

De Vrij had de lastige taak om Haaland samen met Van Dijk te beteugelen. De verdediger werd al in de derde minuut verrast door de enorme snelheid van de spits, die uit zijn rug weg liep. Ook na rust ontsnapte Haaland aan de aandacht van De Vrij, die daardoor ruimte had om te schieten en tot opluchting van De Vrij de paal raakte. Even later was De Vrij wél alert om te voorkomen dat Haaland de bal kon aannemen.

Virgil van Dijk: 6

Ook Van Dijk had moeite om Haaland bij te benen. Eigenlijk was hij met zijn tackle net op tijd om de spits nog af te stoppen bij het tegendoelpunt, maar Van Dijk had de pech de bal tegen de voet van Haaland te tikken, die daardoor scoorde. De lange ballen waar Van Dijk om bekend staat kwamen tegen Noorwegen aanvankelijk niet aan, al stuurde hij in de slotfase wel Malen ineens richting het Noorse doel.

Daley Blind: 4,5

Van Gaal verkoos de ervaring van Blind boven een debuut voor Tyrell Malacia, die op de bank bleef. De degelijke wedstrijd die Van Gaal verwacht zal hebben van Blind, kon hij niet leveren. De linksback verloor de bal vaker dan hem lief was, veruit het meest van alle spelers in Oranje (25 keer) en strooide met zwakke voorzetten.

Georginio Wijnaldum: 5

Van Gaal zei voorafgaand aan de wedstrijd tegen Noorwegen dat hij zijn middenveld 'in zijn kracht' liet spelen, door Wijnaldum en Klaassen een aanvallende rol te geven, en De Jong als enige controleur te laten spelen. Bij de gelijkmaker kwam dat samen, want een loopactie van Wijnaldum op rechts leidde ertoe dat Klaassen in het strafschopgebied kon binnentikken. Na rust kon Wijnaldum zijn stempel totaal niet drukken.

Frenkie de Jong: 6

De Jong fungeerde als enige opbouwer op het middenveld en vervulde die rol vrij goed. Voor zijn kenmerkende versnelling was niet veel ruimte tegen de defensief gegroepeerde Noren, al snelde hij toch meerdere keren langs tegenstanders. De Noren konden dan niet anders dan de noodrem te hanteren en De Jong vast te pakken. Hoewel De Jong met het vele balbezit weinig geniaals wist te bedenken, was hij wel een rustpunt in de chaotische wedstrijd.

Davy Klaassen: 6,5

Klaassen deed in de eerste helft precies wat van hem verwacht mag worden. Aan de bal hield hij het erg simpel, terwijl hij zonder bal erg veel gevaar stichtte met loopacties vooruit. Op die manier kon hij de gelijkmaker binnentikken en had hij in blessuretijd van de eerste helft nog twee keer kunnen scoren. In de tweede helft lukte het Oranje nog eenmaal om Klaassen in die hoedanigheid te bereiken: de middenvelder tikte door op Denzel Dumfries, die wonderbaarlijk miste.

Steven Berghuis: 6

Berghuis wisselde goede met mindere momenten af. De rechterspits toonde twee keer aan wel degelijk een aardige voorzet met rechts te kunnen geven, maar verspeelde ook een keer knullig de bal met een totaal mislukte kaats op Timber. Doorslaggevend was de steekbal die Berghuis bij de gelijkmaker van Oranje verstuurde op Wijnaldum.

Memphis Depay: 5,5

Het vele balverlies van Depay is in Oranje inmiddels meer regel dan uitzondering. Op zich is dat aanvaardbaar als de spits daar geslaagde acties tegenover zet die het aanvalsspel van Nederland kleur geven, maar daar was nauwelijks sprake van. Het eerste wapenfeit van Depay was pas na een uur spelen een schot van afstand, dat makkelijk gevangen werd. De hoekschoppen van Depay waren in het algemeen wél dreigend.

Cody Gakpo: 5

Er was weinig ruimte voor Gakpo om dribbels in te zetten en in dat opzicht was hij ook ongelukkig. Wel liet de linkerspits zien gevoel voor de loopactie te hebben: in de eerste helft kopte Gakpo drie keer gevaarlijk op doel. De meest dreigende daarvan werd door nota bene ploeggenoot Depay geblokt op de doellijn. In de rust werd Berghuis naar de kant gehaald en moest Gakpo van de linker- naar de rechterkant. Duidelijk niet zijn positie, want Gakpo was in de tweede helft compleet onzichtbaar. Toen hij eens op links op dook, was zijn schot ver onder de maat.

Donyell Malen: 5

Malen viel direct na rust in op de linkerflank en kon Oranje niet de creativiteit brengen waar zoveel behoefte aan was. De aanvaller wist zijn directe tegenstander niet te passeren en voegde daarmee weinig toe. Hij had meer kunnen doen met het schot uit de afvallende bal bij een vrije trap.