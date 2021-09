Oranje begint onder Van Gaal met puntenverlies in Noorwegen

Woensdag, 1 september 2021 om 22:38 • Chris Meijer • Laatste update: 22:42

Het Nederlands elftal is in de eerste interland van de derde termijn van Louis van Gaal als bondscoach tegen puntenverlies aangelopen op bezoek bij Noorwegen. Het kwalificatieduel voor het WK van 2022 in Qatar eindigde in een 1-1 gelijkspel, na doelpunten van Erling Braut Haaland en Davy Klaassen in de eerste helft. Een geluk voor Oranje is de uitslag van het duel tussen Turkije en Montenegro, dat door een doelpunt diep in blessuretijd in 2-2 eindigde. Daardoor komt er geen verandering in de verschillen: Turkije leidt de dans met acht punten, gevolgd door Nederland, Noorwegen én Montenegro met zeven punten.

Justin Bijlow debuteerde in Noorwegen in het Nederlands elftal, evenals zijn ploeggenoot Marcus Pedersen dat aan de andere kant deed. Van Gaal koos in het Ullevaal Stadion voor een 4-3-3-formatie, met Cody Gakpo en Steven Berghuis als vleugelspelers naast Memphis Depay. Het was rechtsback Jurriën Timber die met een ongevaarlijk schot voor het eerste wapenfeit van het duel zorgde. Kort daarna ontsnapte Haaland voor het eerst aan zijn bewakers Virgil van Dijk en Stefan de Vrij. Ook Gakpo liet zich met een schot en een kopbal zien in de vermakelijke beginfase.

20' GOAL Noorwegen Haaland wordt alleen gelaten en de tackle van Van Dijk is te laat. Het staat 1-0.#nooned pic.twitter.com/nS97bcfL0o — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 1, 2021

De eerste echte kans was voor Haaland, die gelanceerd werd door Jens Petter Hauge en op Bijlow stuitte. Na twintig minuten spelen was het wel raak voor de spits van Borussia Dortmund. De bal werd teruggebracht door Stefan Strandberg en doordat Gakpo langzaam aansloot, mislukte de buitenspelval. Haaland controleerde knap en tikte de bal voorbij Bijlow voor Van Dijk kon ingrijpen met een tackle. Er brak een fase aan waarin Noorwegen gevaarlijker was dan Oranje en een goede kans kreeg via Mohamed Elyounoussi, maar na 36 minuten spelen slaagden de bezoekers erin om de stand gelijk te trekken.

Berghuis stak Georginio Wijnaldum weg, die op zijn beurt Depay voor het doel probeerde te vinden. De bal stuiterde voorbij aan de aanvaller van Barcelona en viel uiteindelijk voor de voeten van Klaassen, die het leer achter de Noorse doelman André Hansen prikte. Van Gaal greep in de rust in door Berghuis naar de kant te halen voor Donyell Malen. De eerste mogelijkheid van de tweede helft liet even op zich wachten. Tien minuten na rust wist Hansen een schot van Depay in twee keer onder controle te krijgen. De Noorse doelman hoefde vervolgens niet in te grijpen bij een poging van Malen, die naast ging.

36' GOAL NEDERLAND Davy Klaassen tikt de gelijkmaker binnen. Het is zijn zesde interlanddoelpunt. #nooned 1-1 pic.twitter.com/SbJX10QJKL — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 1, 2021

De eerste kans voor de Noren in de tweede helft was direct een levensgrote. Martin Ödegaard bracht Haaland in stelling binnen het strafschopgebied, waarna de spits de bal buiten het bereik van Bijlow tegen de linkerkant van de paal schoot. In het restant van het tweede bedrijf ontspon zich een steekspel, waarin beide ploegen moeite hadden om tot uitgespeelde kansen te komen. Mede daardoor kwam er in de 1-1 stand uiteindelijk geen verandering meer, ondanks dat Oranje in blessuretijd via invaller Denzel Dumfries nog heel dicht bij de winnende treffer was. Voor Oranje wacht nu komende zaterdag in het Philips Stadion een thuiswedstrijd tegen Montenegro, dat na vier wedstrijden zeven punten heeft verzameld.