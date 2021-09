Hakim Ziyech heeft het verbruid bij Marokko: ‘Dit gedrag tolereer ik niet’

Hakim Ziyech heeft geen goede beurt gemaakt bij Vahid Halilhodzic, de bondscoach van Marokko. De spelmaker van Chelsea is een opvallende afwezige in de selectie van de Noord-Afrikanen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Soedan en Guinee. Ziyech reageerde afgelopen zondag met een lachende smiley op het besluit van Halilhodzic, die woensdag tekst en uitleg heeft gegeven.

“Ziyech toonde geen discipline tijdens de laatste twee wedstrijden’’, zei Halilhodzic. “Hij zag er niet uit als een speler die met het nationale team strijdt voor WK-kwalificatie. Voor het eerst in mijn carrière zag ik een speler bij de nationale ploeg die niet wil trainen en doet alsof hij geblesseerd is. Hoewel tests hebben uitgewezen dat hij kan spelen.”

Geen Ziyech en geen Mazraoui (waar de bondscoach ruzie mee heeft). Wel Souffian El Karouani.... Dit zijn WK-kwalificatiewedstrijden, geen oefenpotjes. Vreemde keuzes wederom van deze bondscoach. https://t.co/HbilRMVL0s — Anouar Amrani (@anouaramrani) August 26, 2021

“Ik zal dit gedrag niet tolereren zolang ik bondscoach ben van Marokko.” Ziyech liep afgelopen maand in de strijd om de Europese Super Cup tegen Villarreal een schouderblessure op, maar viel in de derby bij Arsenal (0-2 winst) acht minuten voor tijd weer in en leek dus klaar om voor Marokko te spelen. Daar denkt Halilhodzic toch anders over.

Halilhodzic leeft ook in onmin met Noussair Mazraoui, die in juni al ontbrak in de selectie van Marokko. De verdediger van Ajax ontbreekt ook deze maand bij de selectie van de Noord-Afrikanen.