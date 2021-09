Van Gaal: ‘Ik ben blij dat hij is opgestaan, hij heeft heel veel kwaliteit'

Woensdag, 1 september 2021 om 20:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:42

Louis van Gaal kijkt uit naar het definitieve begin van zijn derde termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. Van Gaal legt voorafgaand aan de WK-kwalificatiewedstrijd in Noorwegen uit aan Jeroen Stekelenburg wat hij van zijn elftal verwacht. De verslaggever van de NOS raadt op welke manier het middenveld gaat spelen, hetgeen hem een duim omhoog oplevert van Van Gaal.

Van Gaal verscheen ongeveer tien minuten later dan de afspraak voor het interview. "Ik was aan het wachten voor jou. Het duurde lang, dus toen ging ik naar het toilet", aldus Van Gaal, die uitkijkt naar de wedstrijd. "Ik voel altijd kriebels. Soms heb ik kriebels als mijn favoriete ploeg gaat spelen, maar nu is het anders. Ik heb wel grip op de groep gekregen, maar het gaat om de uitvoering. Ik heb maar twee keer kunnen trainen. Dat houdt in: eén keer elf tegen elf."

Oranje switcht ten opzichte van het EK naar een systeem met vier verdedigers. "Als er zoveel jongens aangeven dat ze liever 1-4-3-3 spelen, wie ben ik?", zegt Van Gaal. "Als ik maar twee dagen trainingstijd heb... Bij het WK had ik zes weken, dan is het heel anders. Een ander systeem, dat vergt tijd om in de hoofden van de spelers te krijgen. En in Nederland zijn veel teams gewend om 1-4-3-3 te spelen, en in de jeugd hebben ze dat ook gehad. Ik vind het altijd goed als spelers inbreng hebben. Dan zijn ze ook meer betrokken. Dat vind ik van deze groep wel. Dat ze erg betrokken zijn en mee willen denken. Ik vind het een hele goede groep."

Op het middenveld gaan Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Davy Klaassen starten. Van Gaal krijgt de vraag hoe dat wordt ingevuld. "Het staat zo dat iedereen in zijn kracht speelt", antwoordt hij kort. Stekelenburg raadt vervolgens dat De Jong als controleur speelt, terwijl Wijnaldum en Klaassen als aanvallende middenvelders aan de zijkanten staan. Van Gaal steekt vervolgens zijn duim op en zegt: "Memphis Depay heeft dat soort spelers nodig, daar heeft het allemaal mee te maken."

Justin Bijlow gaat debuteren onder de lat. "Als je heel veel ballen tegenhoudt, dan krijg je vertrouwen in een keeper. We hebben ook nog een expert (Frans Hoek, red.), die hem veel beter kan beoordelen dan ik. Die was ook die mening toegedaan. Het heeft ook met te maken met de tendens in het Nederlands voetbal. Dat de ervaren keepers steeds minder beschikbaar zijn. Jasper Cillessen is ook geblesseerd. Dus van drie ervaren keepers, blijft er dan maar één over", doelt hij op Tim Krul, omdat Maarten Stekelenburg is gestopt bij Oranje.

Een andere opvallende naam in de opstelling van Van Gaal is die van Cody Gakpo. "Hij is niet alleen in vorm, hij heeft heel veel kwaliteit", aldus de bondscoach. "Fysiek is hij ook in orde. Ik ben heel blij dat hij is opgestaan bij PSV."