KNVB openbaart riant salaris van Van den Ven bij VfL Wolfsburg

Woensdag, 1 september 2021 om 20:07 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:15

De KNVB heeft het vonnis van de eerder aangespannen arbitragezaak van Micky van de Ven en Mino Raiola jegens FC Volendam vrijgegeven. Daaruit blijkt dat de twintigjarige verdediger logischerwijs niet uitsluitend om sportieve redenen per se de Keuken Kampioen Divisie-club wilde verlaten en bij VfL Wolfsburg wilde tekenen. In het vonnis wordt het exacte maandsalaris bij zowel FC Volendam als de Bundesliga-club vrijgegeven en de verschillen zijn immens.

Van de Ven wilde door middel van de arbitragezaak een transfer naar VfL Wolfsburg, dat twee miljoen euro op tafel wilde leggen, forceren. De centrumverdediger beriep zich op de kans op aanmerkelijke financiële en sportieve verbetering bij de club van trainer Mark van Bommel én een verstoorde arbeidsrelatie met FC Volendam. Van de Ven wilde op basis daarvan zijn contract laten ontbinden, maar de arbitragecommissie zag daar geen enkele aanleiding toe. Later kwamen de clubs alsnog tot een vergelijk over een transfersom van 3,5 miljoen euro voor de verdediger.

Van de Ven stond bij FC Volendam voor 4.500 euro bruto per maand op de loonlijst en zou komend seizoen, 2022/23, naar een maandelijkse vergoeding van 5.000 bruto gaan. Het maandsalaris van de verdediger bij VfL Wolfsburg is niet misselijk, ervan uitgaande dat club en speler de handen hebben geschud op basis van het eerste akkoord. Van de Ven staat nu voor 80.000 euro bruto per maand op de loonlijst van de club van Van Bommel en Wout Weghorst.

De flinke financiële verbetering werd ook door Raiola en de andere vertegenwoordigers van Van de Ven aangevoerd tijdens de arbitragezaak, maar FC Volendam kwam als winnaar uit de strijd en ging enkele dagen later akkoord met een hoger bod uit Duitsland en een, onbekend, doorverkooppercentage. Van de Ven tekende een contract voor vier seizoenen.

De centrumverdediger annex linksback doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam en brak in 2019 door in het eerste elftal. In totaal staat hij op 48 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 2 doelpunten en 2 assists produceerde. Van de Ven werd verkozen tot Beste Talent van de afgelopen jaargang in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij met zijn ploeg zesde werd. In de play-offs werd verloren van NAC Breda.